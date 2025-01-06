Байден планує завдати нового санкційного удару по танкерах РФ

США готують новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на скорочення її доходів, які використовуються для ведення війни проти України. Цього разу обмеження стосуватимуться танкерів, що перевозять російську нафту.

Що відомо про нові санкції проти танкерів, що перевозять нафту РФ

Адміністрація президента Джо Байдена має намір запровадити санкції проти танкерів, які транспортують російську нафту за ціною, що перевищує встановлений Заходом ліміт у 60 доларів за барель.

Росія використовує так званий "тіньовий флот" зі старіючих суден, щоб обійти обмеження. Експерти зазначають, що ці судна менш безпечні та несуть ризики розливів нафти. Поширити

США вже наклали санкції на десятки таких суден після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Загальна мета — скоротити фінансові можливості Росії для ведення війни.

Через санкції Росія переорієнтувала продажі нафти до Китаю та Індії, які готові купувати російську сировину навіть за ціною, вищою за встановлений ліміт.

Адміністрація Байдена прагне посилити підтримку України до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа 20 січня. Залишається незрозумілим, як нова адміністрація ставитиметься до санкцій проти Росії, враховуючи часті заяви Трампа про високу вартість підтримки України.

Новий пакет санкцій, за словами джерел, може включати:

Обмеження проти танкерів, які порушують ціновий ліміт;

Санкції проти осіб, причетних до незаконних схем торгівлі нафтою за цінами, що перевищують встановлену межу.

Це буде великий пакет, — зазначило одне з джерел. Поширити

Байден вирішив ризикнути заради України

Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів, — заявили в Білому домі. Поширити

Адміністрація Джо Байдена стверджує, що від сьогодні і до середини січня вона має намір передати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості.

Згідно з останніми даними, координацію Пентагона у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

До слова, 13 грудня Джо Байден погодив новий пакет допомоги Україні. Це офіційно підтвердив під час брифінгу радник Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.