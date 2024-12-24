Чинний президент США Джо Байден вивчає можливість запровадження потужних санкцій проти Росії, включно з енергетичним сектором країни-агресорки.
Головні тези:
- Байден вивчає можливість запровадження санкцій проти російської енергетики, зокрема щодо ''тіньового флоту'' та експортерів нафти.
- Санкції можуть вплинути на російський бюджет, який є значною мірою залежним від продажу енергоносіїв.
- Введення санкцій може посилити позицію України у переговорах з Росією щодо розв'язання конфлікту на справедливих умовах.
- Байден раніше уникав жорстких санкцій через можливі наслідки для газових цін та інфляції, але ситуація змінилася.
- Потужні санкції стануть кроком до забезпечення України найкращого можливого становища для оборони та мирних переговорів.
Що відомо про ймовірність запровадження Байденом масштабних санкцій проти російської енергетики
За інформацією співрозмовників видання, санкції будуть спрямовані проти “тіньового флоту” Росії, який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій.
Санкції також торкнуться російських експортерів нафти, на яких наразі не накладені обмеження.
Також обговорюється можливе позбавлення ліцензії банків, які обробляють операції з російськими енергоносіями.
Чому у Байдена тільки зараз наважились на санкції проти енергоринку Росії
За словами співрозмовників, такий крок надасть більше важилів впливу майбутньому президенту Дональду Трампу та його команди під час майбутніх переговорів з врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Як зазначає старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман, адміністрація Байдена до цього ше не вводила жорстких санкцій проти російського енергетичного сектора через побоювання щодо зростання цін на газ і підвищення інфляції.
У той же час високопосадовець Білого дому у коментарі журналістам видання зазначив, що нові потужні санкції необхідні для забезпечення Україні найкращого можливого становища для оборони і ведення переговорів про мир на справедливих умовах.
Продаж енергоносіїв залишається одним з головних джерел доходу для російського бюджету. За даними S&P Global, минулого року Кремль заробив на цьому близько 100 мільярдів доларів.
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