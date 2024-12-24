Чинний президент США Джо Байден вивчає можливість запровадження потужних санкцій проти Росії, включно з енергетичним сектором країни-агресорки.

Що відомо про ймовірність запровадження Байденом масштабних санкцій проти російської енергетики

За інформацією співрозмовників видання, санкції будуть спрямовані проти “тіньового флоту” Росії, який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій.

Санкції також торкнуться російських експортерів нафти, на яких наразі не накладені обмеження.

Також обговорюється можливе позбавлення ліцензії банків, які обробляють операції з російськими енергоносіями.

Джо Байден

Чому у Байдена тільки зараз наважились на санкції проти енергоринку Росії

За словами співрозмовників, такий крок надасть більше важилів впливу майбутньому президенту Дональду Трампу та його команди під час майбутніх переговорів з врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Як зазначає старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман, адміністрація Байдена до цього ше не вводила жорстких санкцій проти російського енергетичного сектора через побоювання щодо зростання цін на газ і підвищення інфляції.

Але вибори закінчилися, і інфляція перебуває під контролем. Причини для такої обережності щодо санкцій більше не актуальні, — пояснює Фішман. Поширити

У той же час високопосадовець Білого дому у коментарі журналістам видання зазначив, що нові потужні санкції необхідні для забезпечення Україні найкращого можливого становища для оборони і ведення переговорів про мир на справедливих умовах.

Ця дія стане ще одним кроком на шляху до досягнення цієї мети, — пояснює представник Білого дому. Поширити