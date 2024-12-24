Что известно о вероятности введения Байденом масштабных санкций против российской энергетики

По информации собеседников издания, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.

Санкции также затронут российские экспортеры нефти, на которых пока не наложены ограничения.

Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.

Джо Байден

Почему у Байдена только сейчас решились на санкции против энергорынка России

По словам собеседников, такой шаг предоставит больше рычагов влияния будущему президенту Дональду Трампу и его команде во время предстоящих переговоров по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.

Как отмечает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман, администрация Байдена до этого еще не вводила жестких санкций против российского энергетического сектора из-за опасений роста цен на газ и повышения инфляции.

Но выборы закончились и инфляция находится под контролем. Причины для такой осторожности по поводу санкций больше не актуальны, — объясняет Фишман. Поделиться

В то же время чиновник Белого дома в комментарии журналистам издания отметил, что новые мощные санкции необходимы для обеспечения Украине наилучшего возможного положения для обороны и ведения переговоров о мире на справедливых условиях.

Это действие станет еще одним шагом на пути достижения этой цели, — объясняет представитель Белого дома. Поделиться