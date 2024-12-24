Действующий президент США Джо Байден изучает возможность введения мощных санкций против России, включая энергетический сектор страны-агрессоры.
Главные тезисы
- Байден изучает введение мощных санкций против российской энергетики, включая “теневой флот” и экспортеров нефти, что может серьезно повлиять на российский бюджет.
- Введение санкций может укрепить позицию Украины в переговорах с Россией по разрешению конфликта и обеспечить более справедливые условия для мирных переговоров.
- Байден ранее избегал жестких санкций из-за опасений роста цен на газ и инфляции, но измененная ситуация требует принятия решительных мер.
- Введение мощных санкций будет шагом к обеспечению Украины лучшего положения для обороны и успешного урегулирования конфликта.
Что известно о вероятности введения Байденом масштабных санкций против российской энергетики
По информации собеседников издания, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.
Санкции также затронут российские экспортеры нефти, на которых пока не наложены ограничения.
Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.
Почему у Байдена только сейчас решились на санкции против энергорынка России
По словам собеседников, такой шаг предоставит больше рычагов влияния будущему президенту Дональду Трампу и его команде во время предстоящих переговоров по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.
Как отмечает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман, администрация Байдена до этого еще не вводила жестких санкций против российского энергетического сектора из-за опасений роста цен на газ и повышения инфляции.
В то же время чиновник Белого дома в комментарии журналистам издания отметил, что новые мощные санкции необходимы для обеспечения Украине наилучшего возможного положения для обороны и ведения переговоров о мире на справедливых условиях.
Продажа энергоносителей остается одним из основных источников дохода для российского бюджета. По данным S&P Global, в прошлом году Кремль заработал на этом около 100 миллиардов долларов.
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