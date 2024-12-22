ЕС готовит 16-й пакет санкций против РФ к годовщине вторжения в Украину

Европейский Союз готовит 16-й пакет санкций против России, который планируется принять к третьей годовщине вторжения в Украину. По данным источников, новый пакет санкций должен стать "чётким сигналом" для Кремля.

Что известно о подготовке нового пакета санкций ЕС против РФ

Как отмечается, новый пакет будет включать меры, направленные на конкретные сектора российской экономики, до сих пор не охваченные или получившие недостаточное внимание.

ЕС планирует ввести санкции против лиц и компаний, связанных с российской пропагандой, отвечающих за нарушение территориальной целостности Украины.

Еврокомиссия также рассматривает возможность санкций против тех, кто занимался шпионажем в пользу России или принимал участие в дезинформационных кампаниях, в частности в Германии.

В Брюсселе отмечают, что доказать причастность лиц к гибридным атакам России будет сложно. Поэтому пока неизвестно, будут ли введены санкции за шпионаж и дезинформацию до 24 февраля 2025 года.

Что известно о 15-м пакете санкций ЕС против РФ

Как отмечается, новый санкционный пакет направлен на ограничение деятельности "теневого флота" России и ослабление ее военно-промышленного комплекса.

В санкционный список вошли 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР. Среди них — российский "теневой флот", военные, причастные к ударам по "Охматдету", и лица, ответственные за депортацию детей и распространение пропаганды.

Впервые санкции введены против китайских компаний, снабжающих компоненты для дронов и микроэлектронику для поддержки российской военной агрессии. Эти меры включают запрет на поездки, замораживание активов и ограничение предоставления экономических ресурсов.

Также расширен список кораблей, которым запрещен доступ к портам ЕС и предоставление морских услуг. В него добавлены 52 танкера из третьих стран, принадлежащих к "теневому флоту" Путина. Общее количество попавших под санкции судов возросло до 79.

В список также внесено 32 новых субъекта, способствующих российскому военно-промышленному комплексу. Против них ужесточены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут улучшить российский оборонный сектор.

Эти компании и организации расположены не только в России, но и в третьих странах, включая Китай, Индию, Иран, Сербию и ОАЭ.