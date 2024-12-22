ЄС готує 16-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну

Європейський Союз готує 16-й пакет санкцій проти Росії, який планують ухвалити до третьої річниці вторгнення в Україну. За даними джерел, новий пакет санкцій має стати "чітким сигналом" для Кремля.

Що відомо про підготовку нового пакета санкцій ЄС проти РФ

Як зазначається, новий пакет включатиме заходи, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які досі не були охоплені або отримали недостатню увагу.

ЄС планує ввести санкції проти осіб та компаній, пов’язаних із російською пропагандою, які несуть відповідальність за порушення територіальної цілісності України.

Єврокомісія також розглядає можливість санкцій проти тих, хто займався шпигунством на користь Росії або брав участь у кампаніях дезінформації, зокрема в Німеччині.

У Брюсселі зазначають, що довести причетність осіб до гібридних атак Росії буде складно. Тому поки невідомо, чи будуть запроваджені санкції за шпигунство та дезінформацію до 24 лютого 2025 року.

Що відомо про 15-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Як зазначається, новий санкційний пакет спрямований на обмеження діяльності "тіньового флоту" Росії та ослаблення її військово-промислового комплексу.

До санкційного списку увійшли 54 особи та 30 організацій із Росії, Китаю та КНДР. Серед них — російський "тіньовий флот", військові, причетні до ударів по "Охматдиту", та особи, відповідальні за депортацію дітей і поширення пропаганди.

Вперше санкції запроваджені проти китайських компаній, які постачають компоненти для дронів і мікроелектроніку для підтримки російської військової агресії. Ці заходи включають заборону на поїздки, замороження активів та обмеження надання економічних ресурсів.

Також розширено список кораблів, яким заборонено доступ до портів ЄС і надання морських послуг. До нього додано 52 танкери з третіх країн, що належать до "тіньового флоту" Путіна. Загальна кількість суден, які потрапили під санкції, зросла до 79.

У список також внесено 32 нових суб’єкти, які сприяють російському військово-промисловому комплексу. Проти них посилено обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, що можуть покращити російський оборонний сектор.

Ці компанії та організації розташовані не лише в Росії, але й у третіх країнах, включаючи Китай, Індію, Іран, Сербію та ОАЕ.