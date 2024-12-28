Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликає до подальших санкцій ЄС проти російського тіньового флоту після пошкодження підводного електрокабелю біля Фінляндії.

Бербок закликала ЄС посилити санкції проти тіньового флоту Росії

Про це вона заявила виданням медіагрупа Funke, серед яких WAZ.

Зараз кораблі майже щомісяця пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Екіпажі кораблів опускають якорі у воду, тягнуть їх милями по морському дну без видимої причини, а потім втрачають їх під час підняття, — сказала Бербок, додавши, що ій «більш ніж важко» повірити у випадковості. Анналена Бербок Міністерка закордонних справ ФРН

За словами глави МЗС, це має стати «терміновим дзвінком» для всіх європейців до того, щоби ще більше захистити критичну інфраструктуру. Вона зауважила, що у цифровому світі підводні кабелі є «комунікаційними жилами, які тримають світ разом».

Бербок підкреслила, що є всі підстави вважати, що EstLink 2 та інші кабелі пошкодили танкери. При цьому дипломат послалась на фінську поліцію, яка вважає дуже ймовірним, що якір корабля зачепився об троси.

Поточний інцидент ще раз показує: часто застарілий російський тіньовий флот, до якого належить корабель, який зараз затримано Фінляндією, становить велику небезпеку для нашого довкілля та нашої безпеки. Росія використовує його для фінансування своєї агресивної війни в Україні, що порушує міжнародне право. Поширити

Обрив підводної лінії електропередач у Фінській затоці: що відомо

Компанія Fingrid, що управляє фінськими електромережами, заявила 25 грудня про відсутність електричного струму через несправність підводного кабелю «Estlink 2», який з’єднує Фінляндію та Естонію.

Начальник диспетчерської служби компанії Fingrid Арто Пахкін заявив, що нині з'ясовується причина несправності.

Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію в цілому, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома.

Згідно з інформацією Fingrid, з'єднання через «Estlink 2» було перервано о 12.26 годині у день Різдва.

Кримінальна поліція Фінляндії наразі конфіскувала танкер Eagle S. Надалі буде проведено технічне розслідування. Поширити

Підозрюваний у пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2 танкер в супроводі фінської влади перемістять сьогодні в порт Порвоо.

Операцією транспортування керує Поліцейське управління Гельсінкі за підтримки Прикордонної охорони.

На судні проводитиметься технічне розслідування, мета якого з'ясувати, чи є танкер причиною пошкодження електричного кабелю. За заявою поліції, нове місце більше підходить для проведення слідчих дій.