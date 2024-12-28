Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликає до подальших санкцій ЄС проти російського тіньового флоту після пошкодження підводного електрокабелю біля Фінляндії.
Головні тези:
- Заклик до посилення санкцій проти російського тіньового флоту після пошкодження підводного електрокабелю від міністерки Бербок.
- Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі вказує на небезпеку від старих російських кораблів.
- Обрив підводного кабелю Estlink 2 викликав складну ситуацію в електричних мережах Фінляндії та Естонії.
Бербок закликала ЄС посилити санкції проти тіньового флоту Росії
Про це вона заявила виданням медіагрупа Funke, серед яких WAZ.
За словами глави МЗС, це має стати «терміновим дзвінком» для всіх європейців до того, щоби ще більше захистити критичну інфраструктуру. Вона зауважила, що у цифровому світі підводні кабелі є «комунікаційними жилами, які тримають світ разом».
Бербок підкреслила, що є всі підстави вважати, що EstLink 2 та інші кабелі пошкодили танкери. При цьому дипломат послалась на фінську поліцію, яка вважає дуже ймовірним, що якір корабля зачепився об троси.
Обрив підводної лінії електропередач у Фінській затоці: що відомо
Компанія Fingrid, що управляє фінськими електромережами, заявила 25 грудня про відсутність електричного струму через несправність підводного кабелю «Estlink 2», який з’єднує Фінляндію та Естонію.
Начальник диспетчерської служби компанії Fingrid Арто Пахкін заявив, що нині з'ясовується причина несправності.
Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію в цілому, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома.
Згідно з інформацією Fingrid, з'єднання через «Estlink 2» було перервано о 12.26 годині у день Різдва.
Підозрюваний у пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2 танкер в супроводі фінської влади перемістять сьогодні в порт Порвоо.
Операцією транспортування керує Поліцейське управління Гельсінкі за підтримки Прикордонної охорони.
На судні проводитиметься технічне розслідування, мета якого з'ясувати, чи є танкер причиною пошкодження електричного кабелю. За заявою поліції, нове місце більше підходить для проведення слідчих дій.
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