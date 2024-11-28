Шведські правоохоронці продовжують встановлювати обставини обриву телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, припускаючи, що це диверсія, яку могло влаштувати судно з Китаю.

Що відомо про ймовірну причетність китайського корабля до обриву телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі

Шведські правоохоронці розглядають варіант із диверсією, у рамках якої китайський корабель Yi Peng 3 навмисно тягнув якір близько 100 миль.

Наразі судно перебуває в міжнародних водах під наглядом військових кораблів НАТО.

За інформацією шведських слідчих, 15 листопада китайський балкер Yi Peng 3 покинув російський порт Усть-Луга. В процесі руху якір судна перерізав два кабелі зв’язку: спершу між Швецією та Литвою, а згодом між Німеччиною та Фінляндією.

Yi Peng 3

При цьому під час інцидентів на судні перестав працювати транспондер, а сам корабель продовжив рух зігзагами.

На думку слідчих, капітан судна — громадянин Китаю, ймовірно, діяв за вказівкою російських спецслужб.

Очікується, що буде проведено допит одного з членів екіпажу китайського балкера, який має російське громадянство.

Що відомо про китайське судно Yi Peng 3

Власник судна, китайська компанія Ningbo Yipeng Shipping, співпрацює зі слідством, але утримується від коментарів.

Європейські розвідслужби виключають причетність китайського уряду до диверсії, але припускають, що за атакою стоїть російська сторона.

Балкер наразі охороняють військові кораблі Данії, Німеччини та Швеції, але згідно з міжнародним морським правом, вони не можуть змусити його зайти до порту НАТО.

Тривають переговори з власником судна щодо отримання доступу до екіпажу та його допиту.

Судно Yi Peng 3 до 2024 року працювало виключно в китайських водах, однак пізніше змінило маршрут і почало перевозити російські вантажі, включно з вугіллям і добривами. Це підвищило увагу до його ролі у транспортних ланцюгах, пов’язаних із російським експортом.