У Росії висунули абсурдну версію обриву підводних кабелів у Балтійському морі
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У Росії висунули абсурдну версію обриву підводних кабелів у Балтійському морі

Підводні кабелі
Джерело:  online.ua

Керівник комітету держдуми країни-агресорки Андрій Картаполов висунув доволі абсурдну версію пошкодження підводних кабелів телекомунікацій у Балтійському морі, які з'єднуть Німеччину та Фінляндію, а також Литву та Швецію. 

Головні тези:

  • Представник держдуми Росії висунув абсурдну версію щодо обриву підводних кабелів у Балтійському морі, заявивши, що їх пошкодила риба-пила.
  • Є вагомі підозри, що обрив кабелів може бути актом диверсії, оскільки це призвело до припинення роботи важливих телекомунікаційних з'єднань між Німеччиною, Фінляндією, Литвою та Швецією.
  • Представники Фінляндії та Німеччини виразили стурбованість подіями та почали розслідування, вважаючи інцидент умисним пошкодженням, що може загрожувати кібербезпеці.
  • Спільна заява Фінляндії та Німеччини підкреслила серйозність ситуації та підозри у бік Росії щодо причетності до обриву підводних кабелів, який наразі компрометує телекомунікаційні зв'язки Європи.
  • Інцидент з обривом підводних кабелів в Балтійському морі відбувся на тлі загострення гібридної війни Росії та поглиблення напруги у відносинах з західними країнами, включаючи воєнні дії проти України.

Якою маячнею в черговий раз відзначились керівники країни-агресорки

Я думаю, що це риба-пила, - заявив Картаполов.

При цьому в мзс країни-агресорки цинічно порадили країнам ЄС не шукати усюди російський слід.

У Росії зробили абсурдну заяву про пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
Підводний телекомунікаційний кабель

Заяви пролунали на тлі посилення Кремлем гібридної війни проти західних країн та збройної агресії проти України.

Риба-пила наразі перебуває на межі зникнення через погіршення умов довкілля і перелову. Більше того, вона мешкає в тропічних і теплих помірних водах Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.

Що відомо про обрив кабелів у Балтійському морі і чи причетна до цього Росія

На думку глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пошкодження двох підводних волоконно-оптичних кабелів у Балтійському морі цілком може бути акто диверсії.

Пісторіус переконаний, що перерізання кабелів не могло статись випадково.

Волоконно-оптичний кабель зв'язку, довжиною у 1200 км, який з’єднує Гельсінкі з німецьким містом Росток, припинив роботу близько 02:00 за Гринвічем 18 листопада.

Також між Литвою та шведським островом Готланд 17 листопада припинив роботу кабель у 218 кілометрів, що забезпечує інтернет-зʼєднання.

Фінляндія та Німеччина зробили спільну заяву, у якій вони "глибоко стурбовані" інцидентом та заявили, що розслідують "інцидент [який] негайно викликає підозри в умисному пошкодженні".

Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією.

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