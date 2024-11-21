Керівник комітету держдуми країни-агресорки Андрій Картаполов висунув доволі абсурдну версію пошкодження підводних кабелів телекомунікацій у Балтійському морі, які з'єднуть Німеччину та Фінляндію, а також Литву та Швецію.

Якою маячнею в черговий раз відзначились керівники країни-агресорки

Я думаю, що це риба-пила, - заявив Картаполов. Поширити

При цьому в мзс країни-агресорки цинічно порадили країнам ЄС не шукати усюди російський слід.

Підводний телекомунікаційний кабель

Заяви пролунали на тлі посилення Кремлем гібридної війни проти західних країн та збройної агресії проти України.

Риба-пила наразі перебуває на межі зникнення через погіршення умов довкілля і перелову. Більше того, вона мешкає в тропічних і теплих помірних водах Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.

Що відомо про обрив кабелів у Балтійському морі і чи причетна до цього Росія

На думку глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пошкодження двох підводних волоконно-оптичних кабелів у Балтійському морі цілком може бути акто диверсії.

Пісторіус переконаний, що перерізання кабелів не могло статись випадково.

Волоконно-оптичний кабель зв'язку, довжиною у 1200 км, який з’єднує Гельсінкі з німецьким містом Росток, припинив роботу близько 02:00 за Гринвічем 18 листопада.

Також між Литвою та шведським островом Готланд 17 листопада припинив роботу кабель у 218 кілометрів, що забезпечує інтернет-зʼєднання.

Фінляндія та Німеччина зробили спільну заяву, у якій вони "глибоко стурбовані" інцидентом та заявили, що розслідують "інцидент [який] негайно викликає підозри в умисному пошкодженні".

Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією.