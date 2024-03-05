У Червоному морі перерізані 4 підводні кабелі глобального інтернету — що це означає

У Червоному морі пошкоджено 4 з 15 підводних телекомунікаційних кабелів. Вони знаходяться у водах, які перебувають під юрисдикцією Ємену.

У Червоному морі перерізали телекомунікаційні кабелі

Перерізання кабелів вплинуло на 25% трафіку даних між Азією та Європою. Про це заявляє телекомунікаційна компанія HGC Global Communications, що базується в Гонконзі.

Причини пошкодження кабелів поки невідомі.

Підводні кабелі в Червоному морі — Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europe 1 і Europe India Gateway — були обірвані в результаті недавнього "інциденту".

За оцінками, це вплинуло на 25% трафіку, додали в компанії, зазначивши, що близько 80% трафіку на захід із Азії проходили через кабелі.

HGC Global Communications повідомила, що вжила заходів для пом’якшення будь-яких збоїв для своїх клієнтів, перенаправляючи дані в Європу через кабелі в материковому Китаї та під Тихим океаном до США, а також використовуючи інші кабелі в Червоному морі.

BBC пише, що представник США заявив, що намагається з'ясувати, чи кабелі були перерізані навмисно чи зачеплені якорем.

Водночас африканський телекомунікаційний кабельний оператор Seacom повідомив Associated Press, що «початкове тестування вказує на те, що уражений сегмент знаходиться в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря».

Хусити могли планувати перерізати кабелі

У лютому міжнародно визнаний уряд Ємену попередив, що підтримуваний Іраном рух хуситів може саботувати підводні кабелі на додаток до атак на кораблі в морі.

Хусити, які контролюють більшу частину узбережжя Червоного моря на заході Ємену, заперечували, що вони планують атакувати кабелі.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили США та Великої Британії атакували склади зброї та інфраструктуру хуситів у відповідь на атаки хуситів безпілотниками та ракетами на торгові судна, що проходять через Червоне море та Аденську затоку.

Хусити кажуть, що їхні атаки відбуваються у підтримку палестинців у війні між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа.