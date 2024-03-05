В Красном море перерезаны 4 подводных кабеля глобального интернета — что это значит
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В Красном море перерезаны 4 подводных кабеля глобального интернета — что это значит

Подводный кабель
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Источник:  BBC

В Красном море повреждены 4 из 15 подводных телекоммуникационных кабелей. Они находятся в водах, находящихся под юрисдикцией Йемена.

В Красном море перерезали телекоммуникационные кабели

Перерезание кабелей повлияло на 25% трафика данных между Азией и Европой. Об этом заявляет базирующаяся в Гонконге телекоммуникационная компания HGC Global Communications.

Причины повреждения кабелей пока не известны.

Подводные кабели в Красном море — Seacom, TGN-Gulf, Asia-Africa-Europe 1 и Europe India Gateway — были оборваны в результате недавнего "инцидента".

По оценкам, это повлияло на 25% трафика, добавили в компании, отметив, что около 80% трафика западнее из Азии проходили через кабели.

HGC Global Communications сообщила, что приняла меры по смягчению любых сбоев для своих клиентов, перенаправляя данные в Европу через кабели в материковом Китае и под Тихим океаном в США, а также используя другие кабели в Красном море.

BBC пишет, что представитель США заявил, что пытается выяснить, были ли кабели перерезаны намеренно или задеты якорем.

В то же время, африканский телекоммуникационный кабельный оператор Seacom сообщил Associated Press, что «начальное тестирование указывает на то, что пораженный сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря».

Хуситы могли планировать перерезать кабели

В феврале международно признанное правительство Йемена предупредило, что поддерживаемое Ираном движение хуситов может саботировать подводные кабели в дополнение к атакам на корабли в море.

Хуситы, контролирующие большую часть побережья Красного моря на западе Йемена, отрицали, что они планируют атаковать кабели.

Напомним, что ранее Вооруженные силы США и Великобритании атаковали склады оружия и инфраструктуру хуситов в ответ на атаки хуситов беспилотниками и ракетами на торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив.

Хуситы говорят, что их атаки происходят в поддержку палестинцев в войне между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа.

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