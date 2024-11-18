Фінляндія заявила про пошкодження підводного кабелю телекомунікацій
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Фінляндія заявила про пошкодження підводного кабелю телекомунікацій

Підводний кабель зв'язку
Джерело:  Yle

За інформацією фінських ЗМІ, телекомунікаційний кабель C-Lion1, прокладений між Фінляндією та Німеччиною виявився пошкодженим. 

Головні тези:

  • Підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною виявився пошкодженим, призводячи до перерви у телекомунікаційному з'єднанні.
  • Представники Cinia розпочали ремонтні роботи і поки що не можуть визначити тривалість відновлення кабелю.
  • Зазначено, що можлива причина пошкодження кабелю - людська діяльність, така як риболовля або постановка на якір.

Що відомо про пошкодження телекомунікаційного підводного кабелю між Фінляндією і Німеччиною

За інформацією журналістів фінського видання, про пошкодження кабелю повідомила компанія Cinia, яка займається оптоволоконними мережами і надає телекомунікаційні послуги.

Зазначається, що телекомунікаційне з'єднання було перервано. Наразі причина несправності залишається невідомою.

У Фінляндії заявили про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю з Німеччинною
Підводний телекомунікаційний кабель

Як повідомляє видання Ilta-Sanomat, мова, скоріш за все, йде про обрив кабелю.

Глава Центру кібербезпеки Traficom Самулі Бергстрьом підтвердив Yle, що C-Lion1 пошкоджений. Він не сказав, де саме кабель був обірваний.

Представники Служби безпеки і розвідки Фінляндії заявили журналістам видання, що наразі зарано оцінювати причини пошкодження кабелю.

Найпоширенішою причиною обриву кабелю є людська діяльність, наприклад, риболовля або постановка на якір, — зазначив один зі співробітників відомства.

Представники Cinia заявили про початок ремонтних робіт і зазначили, що наразі не можуть визначити, скільки на це знадобиться часу.

Довжина C-Lion1 становить 1173 кілометри. Кабель пролягає між столицею Гельсінкі та німецьким Ростоком. Його було введено в експлуатацію у 2016 році. Це єдиний кабель, що йде безпосередньо з Фінляндії до Центральної Європи.

Що відомо про видворення шпигунського корабля Росії з Ірландського моря

Кораблі ВМФ Ірландії змушені були під конвоєм виводити російське шпигунське судно з акваторії Ірландського моря, де розміщуються стратегічно важливі підводні кабелі комунікацій. 

Зазначається, що російський шпигунський корабель "Янтарь" був виявлений у четвер, 14 листопада, на схід від Дубліна та на захід від британського узбережжя в Ірландському морі.

У якийсь момент російський корабель опинився на території виключної економічної зони Ірландії, усього за 5-7 км від кабелів, які з’єднують Ірландію та Велику Британію.

При цьому ірландські військові зафіксували, як екіпаж російського судна використовував не менше трьох безпілотників для ведення спостереження.

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