У сітях рибалок з Норвегії раптово опинився атомний підводний човен ВМС США.
Головні тези:
- Атомний підводний човен ВМС США Virginia застряг у сітях рибалок у Норвегії, що стало незвичайною подією.
- Китай також стикнувся з проблемами у морі: новітній атомний підводний човен затонув поблизу Уханю, але інформацію про це поки що приховують.
- Влада КНР не розголошує подробиць про китайський підводний човен серії Zhou, який зазнав аварії на верфі.
- Інциденти з атомними підводними човнами нагадують про ризики, пов'язані з цією технологією, та потребу в уважному контролі й безпеці.
Як атомний підводний човен США потрапив у сіті норвезьких рибалок
Зазначається, що атомна підводна субмарина ВМС США Virginia потрапила у сіті норвезьких рибалок, викинуті для вилову палтуса і закріплені якорем на морському дні.
Зазначається, що підводний човен протягнув рибальську сітку на відстань у понад 3 км.
ВМС США підтвердили, що підводний човен заплутався в рибальській сітці в Маланґсфьорді поблизу Тромсе.
Сітку витягли за допомогою корабля берегової охорони Норвегії.
115-метровий USS Virginia вагою 7800 тонн є однойменним човном так званого класу "Вірджинія" — класу атомних ударних підводних човнів.
Китай втратив передовий підводний човен. Що відомо
Згідно з даними інсайдерів з Федерального уряду США, новітній китайський атомний підводний човен затонув поблизу верфі китайського міста Ухань ще кілька місяців тому, однак влада КНР досі приховує цей факт.
Китайський підводний човен — перший у новій серії атомних човнів Zhou.
Згідно з наявними даними, він затонув під час завершального обладнання на верфі поблизу Уханя, однак офіційний Пекін досі про це мовчить.
Поки журналістам не вдалося дізнатися, чи було на борту ядерне паливо під час аварії та чи вижив хтось із екіпажу.
Його побудувала державна компанія China State Shipbuilding Corp. Уперше судно помітили біля причалу на річці Янцзи кілька місяців тому, під час того, він проходив остаточне оснащення перед виходом у море.
За словами журналістів, американські чиновники не фіксували взяття китайською стороною проб води або навколишнього середовища на витік радіації.
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