Як атомний підводний човен США потрапив у сіті норвезьких рибалок

Зазначається, що атомна підводна субмарина ВМС США Virginia потрапила у сіті норвезьких рибалок, викинуті для вилову палтуса і закріплені якорем на морському дні.

Зазначається, що підводний човен протягнув рибальську сітку на відстань у понад 3 км.

ВМС США підтвердили, що підводний човен заплутався в рибальській сітці в Маланґсфьорді поблизу Тромсе.

Атомний підводний човен класу Virginia ВМС США

Сітку витягли за допомогою корабля берегової охорони Норвегії.

Сітка лежить на морському дні. Вона зникла, і ми, ймовірно, ніколи її більше не знайдемо. Немає сенсу засмучуватися через це, — зазначив один з норвезьких рибалок Харальд Енген. Поширити

115-метровий USS Virginia вагою 7800 тонн є однойменним човном так званого класу "Вірджинія" — класу атомних ударних підводних човнів.

Китай втратив передовий підводний човен. Що відомо

Згідно з даними інсайдерів з Федерального уряду США, новітній китайський атомний підводний човен затонув поблизу верфі китайського міста Ухань ще кілька місяців тому, однак влада КНР досі приховує цей факт.

Китайський підводний човен — перший у новій серії атомних човнів Zhou.

Згідно з наявними даними, він затонув під час завершального обладнання на верфі поблизу Уханя, однак офіційний Пекін досі про це мовчить.

Поки журналістам не вдалося дізнатися, чи було на борту ядерне паливо під час аварії та чи вижив хтось із екіпажу.

Його побудувала державна компанія China State Shipbuilding Corp. Уперше судно помітили біля причалу на річці Янцзи кілька місяців тому, під час того, він проходив остаточне оснащення перед виходом у море.

За словами журналістів, американські чиновники не фіксували взяття китайською стороною проб води або навколишнього середовища на витік радіації.