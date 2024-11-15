Как атомная подлодка США попала в сети норвежских рыболовов

Отмечается, что атомная подводная субмарина ВМС США Virginia попала в сети норвежских рыбаков, выброшенных для отлова палтуса и закрепленных якорем на морском дне.

Отмечается, что подлодка протянула рыболовную сетку на расстояние более 3 км.

ВМС США подтвердили, что подлодка запуталась в рыбацкой сетке в Малангсфьорде близ Тромсе.

Атомная подлодка класса Virginia ВМС США

Сеть была извлечена при помощи корабля береговой охраны Норвегии.

Сетка лежит на морском дне. Она исчезла, и мы, вероятно, никогда ее больше не найдем. Нет смысла расстраиваться по этому поводу, — отметил один из норвежских рыбаков Харальд Энген. Поделиться

115-метровый USS Virginia весом 7800 тонн является одноименной лодкой так называемого класса "Вирджиния" — класса атомных ударных подводных лодок.

Китай потерял передовую подлодку.

Согласно данным инсайдеров из Федерального правительства США, новейшая китайская атомная подлодка затонула вблизи верфи китайского города Ухань еще несколько месяцев назад, однако власти КНР до сих пор скрывают этот факт.

Китайская подлодка — первая в новой серии атомных лодок Zhou.

Согласно имеющимся данным, он затонул во время завершающего оборудования на верфи близ Уханя, однако официальный Пекин до сих пор об этом молчит.

Пока журналистам не удалось узнать, было ли на борту ядерное топливо во время аварии и выжил ли кто-нибудь из экипажа.

Его построила государственная компания China State Shipbuilding Corp. Впервые судно было замечено у причала на реке Янцзы несколько месяцев назад, во время того, он проходил окончательное оснащение перед выходом в море.

По словам журналистов, американские чиновники не фиксировали взятие китайской стороной проб воды или окружающей среды на утечку радиации.