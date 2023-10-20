ВМС Испании обнаружили российскую подлодку на востоке от страны

Российская подлодка и буксир обнаружили вблизи территориальных вод Испании. Корабли сопровождали до тех пор, пока они не покинули район Балеарских островов.
ВМС Испании обнаружили российскую подлодку к востоку от страны
В Минобороны подчеркнули, что российские корабли не заходили в территориальные воды Испании, а находились в водах, представляющих испанский интерес.
Отмечается, что российские суда следовали транзитом через западную часть Средиземного моря, в частности к югу от Балеарских островов. Их сопровождали до тех пор, пока они не покинули этот район.
В среду, 11 октября, морской боевой корабль "Райо" обнаружил российскую подлодку класса "Кило II" и буксир "Сергей Балк" вблизи исключительной экономической зоны Испании.
В Минобороны Испании добавили, что этот процесс сопровождения является обычным и касается всех приближающихся судов к этим зонам интереса.
Российские корабли в Европе
В конце сентября прошлого года французский флот сопровождал российскую подлодку, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера.
Уже в январе Королевский флот отслеживал передвижение русского военного корабля в Северном море.
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