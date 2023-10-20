Російський підводний човен і буксир виявили поблизу територіальних вод Іспанії. Кораблі супроводжували до моменту, поки вони не покинули район Балеарських островів.

ВМС Іспанії виявили російський підводний човен на сході від країни

У Міноборони наголосили, що російські кораблі не заходили в територіальні води Іспанії, а перебували у водах, що становлять іспанський інтерес.

Зазначається, що російські судна прямували транзитом через західну частину Середземного моря, зокрема на південь від Балеарських островів. Їх супроводжували доти, доки вони не покинули цей район.

У середу, 11 жовтня, морський бойовий корабель "Райо" виявив російський підводний човен класу "Кіло II" і буксир "Сергій Балк" поблизу виключної економічної зони Іспанії.

У Міноборони Іспанії додали, що цей процес супроводу є звичайним і стосується всіх суден, що наближаються до цих зон інтересу.

Російські кораблі в Європі

Наприкінці вересня минулого року французький флот супроводжував російський підводний човен, який перебував у надводному положенні приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера.

Вже у січні Королівський флот відстежував пересування російського військового корабля у Північному морі.