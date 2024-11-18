Финляндия заявила о повреждении подводного кабеля телекоммуникаций
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия заявила о повреждении подводного кабеля телекоммуникаций

Подводный кабель связи
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Источник:  Yle

По информации финских СМИ, телекоммуникационный кабель C-Lion1, проложенный между Финляндией и Германией, оказался поврежденным.

Главные тезисы

  • Подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией оказался поврежден, приводя к перерыву в телекоммуникационном соединении.
  • Основной предполагаемой причиной повреждения является человеческая деятельность, такая как рыбалка или постановка на якорь.
  • Cinia уже приступила к ремонтным работам, хотя продолжительность восстановления кабеля пока неизвестна.
  • Длина подводного кабеля C-Lion1 составляет 1173 км, он соединяет Хельсинки и Росток, и был введен в эксплуатацию в 2016 году.

Что известно о повреждении телекоммуникационного подводного кабеля между Финляндией и Германией

По информации журналистов финского издания, о повреждении кабеля сообщила компания Cinia, занимающаяся оптоволоконными сетями и оказывающая телекоммуникационные услуги.

Отмечается, что телекоммуникационное соединение было прервано. Пока причина неисправности остается неизвестной.

В Финляндии заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля с Германией
Подводный телекоммуникационный кабель

Как сообщает издание Ilta-Sanomat, речь, скорее всего, идет об обрыве кабеля.

Глава Центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрем подтвердил Yle, что C-Lion1 поврежден. Он не сказал, где именно кабель был оборван.

Представители Службы безопасности и разведки Финляндии заявили журналистам издание, что пока рано оценивать причины повреждения кабеля.

Самой распространенной причиной обрыва кабеля является человеческая деятельность, например рыбалка или постановка на якорь, — отметил один из сотрудников ведомства.

Представители Cinia заявили о начале ремонтных работ и отметили, что пока не могут определить, сколько на это уйдет времени.

Длина C-Lion1 составляет 1173 км. Кабель лежит между столицей Хельсинки и немецким Ростоком. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный кабель, идущий непосредственно из Финляндии в Центральную Европу.

Что известно о выдворении шпионского корабля России из Ирландского моря

Корабли ВМФ Ирландии были вынуждены под конвоем выводить российское шпионское судно из акватории Ирландского моря, где размещаются стратегически важные подводные кабели коммуникаций. 

Отмечается, что российский шпионский корабль "Янтарь" был обнаружен в четверг, 14 ноября, к востоку от Дублина и к западу от британского побережья в Ирландском море.

В какой-то момент российский корабль оказался на территории исключительной экономической зоны Ирландии, всего в 5-7 км от кабелей, соединяющих Ирландию и Великобританию.

При этом ирландские военные зафиксировали, как экипаж российского судна использовал не менее трех беспилотников для наблюдения.

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