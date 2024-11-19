На думку глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пошкодження двох підводних волоконно-оптичних кабелів у Балтійському морі цілком може бути акто диверсії.

Що відомо про ймовірну диверсію на тлі пошкодження підводних кабелів зв’язку у Балтійському морі

Пісторіус переконаний, що перерізання кабелів не могло статись випадково.

Ніхто не вірить, що ці кабелі перерізали випадково. Я також не хочу вірити у версії, що це були якоря, які випадково пошкодили ці кабелі. Тому ми маємо заявити, не знаючи конкретно від кого це було, що це "гібридна" акція. І ми також повинні припустити, що це диверсія, — зазначив Пісторіус. Поширити

Волоконно-оптичний кабель зв'язку, довжиною у 1200 км, який з’єднує Гельсінкі з німецьким містом Росток, припинив роботу близько 02:00 за Гринвічем 18 листопада. Також між Литвою та шведським островом Готланд 17 листопада припинив роботу кабель у 218 кілометрів, що забезпечує інтернет-зʼєднання.

Підводний кабель

Фінляндія та Німеччина зробили спільну заяву, у якій вони "глибоко стурбовані" інцидентом та заявили, що розслідують "інцидент [який] негайно викликає підозри в умисному пошкодженні".

Фінляндія та Німеччина підозрюють Росію у диверсії та гібрідній війні після пошкодження кабелів

Німеччина і Фінляндія почали спільне розслідування пошкодження підводного комунікаційного кабелю, що з'єднує їхні території. Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією.

Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу, — йдеться у спільній заяві глав МЗС Фінляндії та Німеччини Еліни Валтонен та Анналени Бербок.

Міністри також наголосили, що європейська безпека стикається із загрозою не лише через війну в Україні, а й через гібридні атаки.