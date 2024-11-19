У Німеччині назвали диверсією пошкодження кабелів зв'язку поряд з Фінляндією
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У Німеччині назвали диверсією пошкодження кабелів зв'язку поряд з Фінляндією

Борис Пісторіус
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Джерело:  France 24

На думку глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пошкодження двох підводних волоконно-оптичних кабелів у Балтійському морі цілком може бути акто диверсії.

Головні тези:

  • Глава Міноборони Німеччини вважає пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі актом диверсії.
  • Підозра падає на Росію у зв'язку з пошкодженням кабелів між Німеччиною та Фінляндією.
  • Спільна заява Німеччини та Фінляндії свідчить про серйозність інциденту та нестабільність сучасного світу.
  • Пошкодження підводних кабелів зв'язку викликало стурбованість та спонукало до спільного розслідування між країнами.
  • Згідно з міністрами закордонних справ, гібридні атаки стають загрозою для європейської безпеки нарівні з війною в Україні.

Що відомо про ймовірну диверсію на тлі пошкодження підводних кабелів зв’язку у Балтійському морі

Пісторіус переконаний, що перерізання кабелів не могло статись випадково.

Ніхто не вірить, що ці кабелі перерізали випадково. Я також не хочу вірити у версії, що це були якоря, які випадково пошкодили ці кабелі. Тому ми маємо заявити, не знаючи конкретно від кого це було, що це "гібридна" акція. І ми також повинні припустити, що це диверсія, — зазначив Пісторіус.

Волоконно-оптичний кабель зв'язку, довжиною у 1200 км, який з’єднує Гельсінкі з німецьким містом Росток, припинив роботу близько 02:00 за Гринвічем 18 листопада.

Також між Литвою та шведським островом Готланд 17 листопада припинив роботу кабель у 218 кілометрів, що забезпечує інтернет-зʼєднання.

У Німеччині та Фінляндії є підозри на диверсію у зв’язку з пошкодженням підводного кабелю зв’язку
Підводний кабель

Фінляндія та Німеччина зробили спільну заяву, у якій вони "глибоко стурбовані" інцидентом та заявили, що розслідують "інцидент [який] негайно викликає підозри в умисному пошкодженні".

Фінляндія та Німеччина підозрюють Росію у диверсії та гібрідній війні після пошкодження кабелів

Німеччина і Фінляндія почали спільне розслідування пошкодження підводного комунікаційного кабелю, що з'єднує їхні території. Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією.

Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу, — йдеться у спільній заяві глав МЗС Фінляндії та Німеччини Еліни Валтонен та Анналени Бербок.

Міністри також наголосили, що європейська безпека стикається із загрозою не лише через війну в Україні, а й через гібридні атаки.

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