На думку глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пошкодження двох підводних волоконно-оптичних кабелів у Балтійському морі цілком може бути акто диверсії.
Головні тези:
- Глава Міноборони Німеччини вважає пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі актом диверсії.
- Підозра падає на Росію у зв'язку з пошкодженням кабелів між Німеччиною та Фінляндією.
- Спільна заява Німеччини та Фінляндії свідчить про серйозність інциденту та нестабільність сучасного світу.
- Пошкодження підводних кабелів зв'язку викликало стурбованість та спонукало до спільного розслідування між країнами.
- Згідно з міністрами закордонних справ, гібридні атаки стають загрозою для європейської безпеки нарівні з війною в Україні.
Що відомо про ймовірну диверсію на тлі пошкодження підводних кабелів зв’язку у Балтійському морі
Пісторіус переконаний, що перерізання кабелів не могло статись випадково.
Волоконно-оптичний кабель зв'язку, довжиною у 1200 км, який з’єднує Гельсінкі з німецьким містом Росток, припинив роботу близько 02:00 за Гринвічем 18 листопада.
Також між Литвою та шведським островом Готланд 17 листопада припинив роботу кабель у 218 кілометрів, що забезпечує інтернет-зʼєднання.
Фінляндія та Німеччина зробили спільну заяву, у якій вони "глибоко стурбовані" інцидентом та заявили, що розслідують "інцидент [який] негайно викликає підозри в умисному пошкодженні".
Фінляндія та Німеччина підозрюють Росію у диверсії та гібрідній війні після пошкодження кабелів
Німеччина і Фінляндія почали спільне розслідування пошкодження підводного комунікаційного кабелю, що з'єднує їхні території. Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією.
Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу, — йдеться у спільній заяві глав МЗС Фінляндії та Німеччини Еліни Валтонен та Анналени Бербок.
Міністри також наголосили, що європейська безпека стикається із загрозою не лише через війну в Україні, а й через гібридні атаки.
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