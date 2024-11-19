По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, повреждение двух подводных волоконно-оптических кабелей в Балтийском море вполне может быть актодиверсией.

Что известно о вероятной диверсии на фоне повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море

Писториус убежден, что перерезание кабелей не могло произойти случайно.

Никто не верит, что эти кабели перерезали случайно. Я также не хочу верить в версии, что это были якоря, случайно повредившие эти кабели. Поэтому мы должны заявить, не зная конкретно от кого это было, что это гибридная акция. И мы также должны предположить, что это диверсия, — отметил Писториус. Поделиться

Волоконно-оптический кабель связи, протяженностью в 1200 км, соединяющий Хельсинки с немецким городом Росток, прекратил работу около 02:00 по Гринвичу 18 ноября. Также между Литвой и шведским островом Готланд 17 ноября прекратил работу кабель в 218 километров, что обеспечивает интернет-соединение.

Подводный кабель

Финляндия и Германия сделали совместное заявление, в котором они "глубоко озабочены" инцидентом и заявили, что расследуют "инцидент немедленно вызывающий подозрения в умышленном повреждении".

Финляндия и Германия подозревают Россию в диверсии и гибридной войне после повреждения кабелей

Германия и Финляндия начали совместное расследование повреждения подводного коммуникационного кабеля, соединяющего их территории. Инцидент вызывает серьезную озабоченность на фоне напряженных отношений с Россией.

Тот факт, что подобный случай вызывает подозрения в умышленном повреждении, свидетельствует о нестабильности нашего времени, — говорится в совместном заявлении глав МИД Финляндии и Германии Элины Валтонен и Анналены Бербок.

Министры также подчеркнули, что европейская безопасность сталкивается с угрозой не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак.