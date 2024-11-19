По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, повреждение двух подводных волоконно-оптических кабелей в Балтийском море вполне может быть актодиверсией.
Главные тезисы
- Повреждение подводных кабелей в Балтийском море вызвало подозрения на акт диверсии и расследование между Германией и Финляндией.
- Совместное заявление разных стран указывает на серьезность инцидента и угрозу гибридных атак в современном мире.
- Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, подозрения падают на Россию, что отражает напряженные отношения в регионе.
- Повреждение важных кабелей связи свидетельствует о нестабильности времени и угрозах для европейской безопасности.
- Остановка работы кабелей между Германией и Финляндией вызвала озабоченность и призвала к дополнительному международному сотрудничеству.
Что известно о вероятной диверсии на фоне повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море
Писториус убежден, что перерезание кабелей не могло произойти случайно.
Волоконно-оптический кабель связи, протяженностью в 1200 км, соединяющий Хельсинки с немецким городом Росток, прекратил работу около 02:00 по Гринвичу 18 ноября.
Также между Литвой и шведским островом Готланд 17 ноября прекратил работу кабель в 218 километров, что обеспечивает интернет-соединение.
Финляндия и Германия сделали совместное заявление, в котором они "глубоко озабочены" инцидентом и заявили, что расследуют "инцидент немедленно вызывающий подозрения в умышленном повреждении".
Финляндия и Германия подозревают Россию в диверсии и гибридной войне после повреждения кабелей
Германия и Финляндия начали совместное расследование повреждения подводного коммуникационного кабеля, соединяющего их территории. Инцидент вызывает серьезную озабоченность на фоне напряженных отношений с Россией.
Тот факт, что подобный случай вызывает подозрения в умышленном повреждении, свидетельствует о нестабильности нашего времени, — говорится в совместном заявлении глав МИД Финляндии и Германии Элины Валтонен и Анналены Бербок.
Министры также подчеркнули, что европейская безопасность сталкивается с угрозой не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак.
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