В России выдвинули абсурдную версию обрыва подводных кабелей в Балтийском море
Категория
Мир
Дата публикации

В России выдвинули абсурдную версию обрыва подводных кабелей в Балтийском море

Подводные кабели
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Источник:  online.ua

Руководитель комитета госдумы страны-агрессорки Андрей Картаполов выдвинул достаточно абсурдную версию повреждения подводных кабелей телекоммуникаций в Балтийском море, соединяющих Германию и Финляндию, а также Литву и Швецию.

Главные тезисы

  • Руководитель комитета госдумы России выдвинул абсурдную версию повреждения подводных кабелей в Балтийском море, связав это с рыбой-пилой.
  • Финляндия и Германия начали расследование умышленного обрыва кабелей, опасаясь угрозы кибербезопасности.
  • Глава Минобороны Германии считает, что актодиверсия вполне возможна, учитывая серьезность инцидента с волоконно-оптическими кабелями.
  • Финляндия и Германия выразили обеспокоенность ситуацией и подозрения в сторону России, компрометирующей телекоммуникационные связи Европы.
  • Инцидент с обрывом кабелей вызвал серьезную озабоченность в контексте напряженных отношений с Россией и усиливающейся гибридной войны.

Каким бредом в очередной раз отличились руководители страны-агрессорки

Я думаю, что это рыба-пила, — заявил Картаполов.

При этом в МИДе страны-агрессорки цинично посоветовали странам ЕС не искать всюду российский след.

В России сделали абсурдное заявление о повреждении подводных кабелей в Балтийском море
Подводный телекоммуникационный кабель

Заявления прозвучали на фоне усиливающегося Кремлем гибридной войны против западных стран и вооруженной агрессии против Украины.

Рыба-пыла находится на грани исчезновения из-за ухудшения условий окружающей среды и перелова. Более того, она обитает в тропических и теплых умеренных водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Что известно об обрыве кабелей в Балтийском море и причастна ли к этому Россия

По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, повреждение двух подводных волоконно-оптических кабелей в Балтийском море вполне может быть актодиверсией.

Писториус убежден, что перерезание кабелей не могло произойти случайно.

Волоконно-оптический кабель связи, протяженностью в 1200 км, соединяющий Хельсинки с немецким городом Росток, прекратил работу около 02:00 по Гринвичу 18 ноября.

Также между Литвой и шведским островом Готланд 17 ноября прекратил работу кабель в 218 километров, что обеспечивает интернет-соединение.

Финляндия и Германия сделали совместное заявление, в котором они "глубоко озабочены" инцидентом и заявили, что расследуют "инцидент немедленно вызывающий подозрения в умышленном повреждении".

Инцидент вызывает серьезную озабоченность на фоне напряженных отношений с Россией.

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