Руководитель комитета госдумы страны-агрессорки Андрей Картаполов выдвинул достаточно абсурдную версию повреждения подводных кабелей телекоммуникаций в Балтийском море, соединяющих Германию и Финляндию, а также Литву и Швецию.
Главные тезисы
- Руководитель комитета госдумы России выдвинул абсурдную версию повреждения подводных кабелей в Балтийском море, связав это с рыбой-пилой.
- Финляндия и Германия начали расследование умышленного обрыва кабелей, опасаясь угрозы кибербезопасности.
- Глава Минобороны Германии считает, что актодиверсия вполне возможна, учитывая серьезность инцидента с волоконно-оптическими кабелями.
- Финляндия и Германия выразили обеспокоенность ситуацией и подозрения в сторону России, компрометирующей телекоммуникационные связи Европы.
- Инцидент с обрывом кабелей вызвал серьезную озабоченность в контексте напряженных отношений с Россией и усиливающейся гибридной войны.
Каким бредом в очередной раз отличились руководители страны-агрессорки
При этом в МИДе страны-агрессорки цинично посоветовали странам ЕС не искать всюду российский след.
Заявления прозвучали на фоне усиливающегося Кремлем гибридной войны против западных стран и вооруженной агрессии против Украины.
Рыба-пыла находится на грани исчезновения из-за ухудшения условий окружающей среды и перелова. Более того, она обитает в тропических и теплых умеренных водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Что известно об обрыве кабелей в Балтийском море и причастна ли к этому Россия
По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, повреждение двух подводных волоконно-оптических кабелей в Балтийском море вполне может быть актодиверсией.
Писториус убежден, что перерезание кабелей не могло произойти случайно.
Волоконно-оптический кабель связи, протяженностью в 1200 км, соединяющий Хельсинки с немецким городом Росток, прекратил работу около 02:00 по Гринвичу 18 ноября.
Также между Литвой и шведским островом Готланд 17 ноября прекратил работу кабель в 218 километров, что обеспечивает интернет-соединение.
Финляндия и Германия сделали совместное заявление, в котором они "глубоко озабочены" инцидентом и заявили, что расследуют "инцидент немедленно вызывающий подозрения в умышленном повреждении".
Инцидент вызывает серьезную озабоченность на фоне напряженных отношений с Россией.
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