Шведские правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства обрыва телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, предполагая, что это диверсия, которую могло устроить судно из Китая.

Что известно о возможной причастности китайского корабля к обрыву телекоммуникационных кабелей в Балтийском море

Шведские правоохранители рассматривают вариант с диверсией, в рамках которой китайский корабль Yi Peng 3 намеренно тянул якорь около 100 миль.

В настоящее время судно находится в международных водах под наблюдением военных кораблей НАТО.

По информации шведских следователей, 15 ноября китайский балкер Yi Peng 3 покинул российский порт Усть-Луга. В процессе движения якорь судна перерезал два кабеля связи: сначала между Швецией и Литвой, а затем между Германией и Финляндией.

Yi Peng 3

При этом во время инцидентов на судне перестал работать транспондер, а сам корабль продолжил движение зигзагами.

По мнению следователей, капитан судна — гражданин Китая, вероятно, действовал по указанию российских спецслужб.

Ожидается, что будет проведен допрос одного из членов экипажа китайского балкера, имеющего российское гражданство.

Что известно о китайском судне Yi Peng 3

Владелец судна, китайская компания Ningbo Yipeng Shipping, сотрудничает со следствием, но воздерживается от комментариев.

Европейские разведслужбы исключают причастность китайского правительства к диверсии, но предполагают, что за атакой стоит российская сторона.

Балкер охраняют военные корабли Дании, Германии и Швеции, но согласно международному морскому праву они не могут заставить его зайти в порт НАТО.

Продолжаются переговоры с владельцем судна по получению доступа к экипажу и его допросу.

Судно Yi Peng 3 до 2024 года работало исключительно в китайских водах, однако позже изменило маршрут и начало перевозить российские грузы, включая угли и удобрения. Это повысило внимание к его роли в транспортных цепях, связанных с российским экспортом.