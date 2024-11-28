Шведские правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства обрыва телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, предполагая, что это диверсия, которую могло устроить судно из Китая.
Главные тезисы
- Шведская полиция подозревает китайское судно Yi Peng 3 в обрыве кабелей в Балтийском море, при этом предполагается причастность к диверсии по заказу российских спецслужб.
- Судно Yi Peng 3 изменяло маршрут и начало перевозить российские грузы, привлекая внимание к его деятельности в контексте российского экспорта.
- Владелец китайского судна сотрудничает со следствием, но отказывается от комментариев, при этом европейские разведслужбы не исключают причастность китайского правительства к диверсии.
- Ожидается проведение допроса члена экипажа с российским гражданством для выяснения обстоятельств обрыва кабелей и российской причастности к инциденту.
- Судно Yi Peng 3 до 2024 года работало в китайских водах, но позже начало перевозить российские грузы, что стало объектом внимания в контексте российского экспорта.
Что известно о возможной причастности китайского корабля к обрыву телекоммуникационных кабелей в Балтийском море
Шведские правоохранители рассматривают вариант с диверсией, в рамках которой китайский корабль Yi Peng 3 намеренно тянул якорь около 100 миль.
В настоящее время судно находится в международных водах под наблюдением военных кораблей НАТО.
По информации шведских следователей, 15 ноября китайский балкер Yi Peng 3 покинул российский порт Усть-Луга. В процессе движения якорь судна перерезал два кабеля связи: сначала между Швецией и Литвой, а затем между Германией и Финляндией.
При этом во время инцидентов на судне перестал работать транспондер, а сам корабль продолжил движение зигзагами.
По мнению следователей, капитан судна — гражданин Китая, вероятно, действовал по указанию российских спецслужб.
Ожидается, что будет проведен допрос одного из членов экипажа китайского балкера, имеющего российское гражданство.
Что известно о китайском судне Yi Peng 3
Владелец судна, китайская компания Ningbo Yipeng Shipping, сотрудничает со следствием, но воздерживается от комментариев.
Европейские разведслужбы исключают причастность китайского правительства к диверсии, но предполагают, что за атакой стоит российская сторона.
Балкер охраняют военные корабли Дании, Германии и Швеции, но согласно международному морскому праву они не могут заставить его зайти в порт НАТО.
Продолжаются переговоры с владельцем судна по получению доступа к экипажу и его допросу.
Судно Yi Peng 3 до 2024 года работало исключительно в китайских водах, однако позже изменило маршрут и начало перевозить российские грузы, включая угли и удобрения. Это повысило внимание к его роли в транспортных цепях, связанных с российским экспортом.
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