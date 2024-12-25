Підводна лінія електропередач між Фінляндією та Естонією пошкоджена — що відбувається
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Підводна лінія електропередач між Фінляндією та Естонією пошкоджена — що відбувається

Кабель
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Джерело:  Yle

Вдень 25 грудня підводна лінія електропередач між Фінляндією та Естонією перестала працювати. Керівник диспетчерської Арто Пахкін повідомив, що причина несправності розслідується. За його словами, не можна виключати ймовірність тероризму чи вандалізму.

Головні тези:

  • Підводна лінія електропередач між Фінляндією та Естонією зазнала пошкоджень, що викликало перерву у передачі електроенергії.
  • Інцидент розслідується, існують підозри на можливий тероризм чи вандалізм як потенційні причини несправності.
  • Прем'єр-міністр Фінляндії впевнений, що переривання електропередачі не вплине на електропостачання країни.
  • Фінляндія та Естонія мають спільні з'єднання Estlink 1 та Estlink 2, причому Estlink 1 працює без порушень.
  • Потужність передачі електроенергії Estlink 2 становить 658 мегават, а кабель пролягає на 145 км по морському дну.

Підводна лінія електропередач між Фінляндією та Естонією пошкоджена

Пахкін сказав Yle у середу ввечері, що над морським кабелем було два кораблі одночасно, коли зв’язок передачі був втрачений.

За словами Ілталехті, згідно зі службою MarineTraffic, яка стежить за рухом суден, контейнеровоз Xin Xin Tian 2, який плив під прапором Гонконгу, перебував біля електричного кабелю в той самий момент, коли зв’язок був втрачений.

За даними шведського Aftonbladet, Xin Xin Tian 2 є кораблем-побратимом Newnew Polar Bear. Китайський Newnew Polar Bear пошкодив газопровід Balticconnector у жовтні 2023 року.

Крім того, Aftonbladet каже, що ще одне судно, яке сьогодні можна побачити біля кабелю Estlink 2, було б Eagle S, яке плаває під прапором Островів Кука.

Пошуки несправності продовжать одразу завтра вранці.

Пошкодження лінії електропередач Estlink 2: що відомо

За словами Фінгріда, передача зв'язку Estlink 2 була перервана на Різдво о 12:26. За даними компанії, передача потужності підключення на момент відключення становила 658 МВт з Фінляндії до Естонії.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо прокоментував це питання в X. За його словами, переривання електропередачі не вплине на електропостачання фінів.

Фінляндія та Естонія спільно володіють з’єднаннями Estlink 1 та Estlink 2. Estlink 1 працює нормально.

Потужність передачі електроенергії Estlink 2 становить 658 мегават, а потужність Estlink 1 менша – 350 мегават.

Загальна довжина Estlink 2 становить близько 170 км. Близько 145 км кабелю пролягає по морському дну.

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