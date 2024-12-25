Подводная линия электропередач между Финляндией и Эстонией повреждена — что происходит

Днем 25 декабря подводная линия электропередач между Финляндией и Эстонией перестала работать. Руководитель диспетчерской Арто Пахкин сообщил, что причина неисправности расследуется. По его словам, нельзя исключать вероятность терроризма или вандализма.
Главные тезисы
- Инцидент с повреждением подводной линии электропередач между Финляндией и Эстонией произошел 25 декабря, причина неисправности расследуется, возможно вмешательство террористов или вандалов.
- Премьер-министр Финляндии заверил, что прерывание электропередачи не повлияет на электроснабжение страны, поскольку работоспособность других соединений поддерживается.
- Estlink 1 работает без сбоев, в то время как Estlink 2, имеющий мощность 658 мегаватт, столкнулся с проблемой. Общая длина подводного кабеля Estlink 2 около 170 км.
- Повреждение линии электропередач вызвано возможным вмешательством двух судов, находившихся вблизи места аварии. Проводится дальнейшее расследование инцидента.
- Премьер-министр подчеркнул, что электроснабжение Финляндии не находится под угрозой, и организованы поиски причины повреждения подводной линии для оперативного восстановления работоспособности.
Подводная линия электропередач между Финляндией и Эстонией повреждена
Пахкин сказал Yle в среду вечером, что над морским кабелем было два корабля одновременно, когда связь передачи была потеряна.
По словам Илталехти, согласно службе MarineTraffic, которая следит за движением судов, плывущий под флагом Гонконга контейнеровоз Xin Xin Tian 2 находился у электрического кабеля в тот самый момент, когда связь была потеряна.
По данным шведского Aftonbladet, Xin Xin Tian 2 является кораблем-побратимом Newnew Polar Bear.
Поиски неисправности продолжат сразу завтра утром.
Повреждение линии электропередач Estlink 2: что известно
По словам Фингрида, передача связи Estlink 2 была прервана на Рождество в 12:26. По данным компании, передача мощности подключения на момент отключения составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.
Премьер-министр Петтери Орпо прокомментировал этот вопрос в X. По его словам, прерывание электропередачи не повлияет на электроснабжение финнов.
Финляндия и Эстония совместно владеют соединениями Estlink 1 и Estlink 2. Estlink 1 работает нормально.
Общая протяженность Estlink 2 составляет около 170 км. Около 145 км кабеля лежит по морскому дну.
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