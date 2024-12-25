Подводная линия электропередач между Финляндией и Эстонией повреждена — что происходит

Днем 25 декабря подводная линия электропередач между Финляндией и Эстонией перестала работать. Руководитель диспетчерской Арто Пахкин сообщил, что причина неисправности расследуется. По его словам, нельзя исключать вероятность терроризма или вандализма.

Подводная линия электропередач между Финляндией и Эстонией повреждена

Пахкин сказал Yle в среду вечером, что над морским кабелем было два корабля одновременно, когда связь передачи была потеряна.

По словам Илталехти, согласно службе MarineTraffic, которая следит за движением судов, плывущий под флагом Гонконга контейнеровоз Xin Xin Tian 2 находился у электрического кабеля в тот самый момент, когда связь была потеряна.

По данным шведского Aftonbladet, Xin Xin Tian 2 является кораблем-побратимом Newnew Polar Bear.

Кроме того, Aftonbladet говорит, что еще одно судно, которое сегодня можно увидеть у кабеля Estlink 2, было бы Eagle S, плавающее под флагом Островов Кука. Поделиться

Поиски неисправности продолжат сразу завтра утром.

Повреждение линии электропередач Estlink 2: что известно

По словам Фингрида, передача связи Estlink 2 была прервана на Рождество в 12:26. По данным компании, передача мощности подключения на момент отключения составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.

Премьер-министр Петтери Орпо прокомментировал этот вопрос в X. По его словам, прерывание электропередачи не повлияет на электроснабжение финнов.

Финляндия и Эстония совместно владеют соединениями Estlink 1 и Estlink 2. Estlink 1 работает нормально.

Мощность передачи электроэнергии Estlink 2 составляет 658 мегаватт, а мощность Estlink 1 меньше — 350 мегаватт. Поделиться

Общая протяженность Estlink 2 составляет около 170 км. Около 145 км кабеля лежит по морскому дну.