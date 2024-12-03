Неизвестные повредили интернет-кабель между Швецией и Финляндией
Категория
Мир
Дата публикации

Неизвестные повредили интернет-кабель между Швецией и Финляндией

Кабели
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Источник:  svt.se

Неизвестные повредили кабель Интернет-связи между Швецией и Финляндией.

Главные тезисы

  • Подробности о повреждении интернет-кабеля между Швецией и Финляндией.
  • Расследование ведется совместно с компанией GlobalConnect.

Что известно о повреждении интернет-кабеля между Швецией и Финляндией.

По информации шведских СМИ, обрыв был обнаружен на территории Финляндии. Правоохранители подозревают в причастности к инциденту неизвестных злоумышленников.

Как отмечают представители компании GlobalConnect, речь идет "об отдельных инцидентах" в оптоволоконных сетях. Перебои не связаны с подводными кабелями.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне отметила, что власти расследуют обстоятельства инцидента вместе с представителями GlobalConnect.

Мы воспринимаем ситуацию серьезно, — отметила Ранне.

Что известно об инцидентах с повреждениями подводных кабелей связи в Балтийском море

Шведские правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства обрыва телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, предполагая, что это диверсия, которую могло устроить судно из Китая.

Неизвестные повредили интернет-кабель между Швецией и Финляндией.
Обрыв кабеля связи

Шведские правоохранители рассматривают вариант с диверсией, в рамках которой китайский корабль Yi Peng 3 намеренно тянул якорь около 100 миль.

В настоящее время судно находится в международных водах под наблюдением военных кораблей НАТО.

По информации шведских следователей, 15 ноября китайский балкер Yi Peng 3 покинул российский порт Усть-Луга.

В процессе движения якорь судна перерезал два кабеля связи: сначала между Швецией и Литвой, а впоследствии между Германией и Финляндией.

При этом во время инцидентов на судне перестал работать транспондер, а сам корабль продолжил движение зигзагами.

По мнению следователей, капитан судна — гражданин Китая, вероятно, действовал по указанию российских спецслужб.

Ожидается, что будет проведен допрос одного из членов экипажа китайского балкера, имеющего российское гражданство.

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