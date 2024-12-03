Невідомі пошкодили інтернет-кабель між Швецією та Фінляндією
Категорія
Світ
Дата публікації

Невідомі пошкодили інтернет-кабель між Швецією та Фінляндією

Кабелі
Джерело:  svt.se

Невідомі пошкодили кабель інтернет-зв'язку між Швецією і Фінляндією. 

Головні тези:

  • Невідомі особи пошкодили кабель інтернет-зв'язку між Швецією та Фінляндією, спричинивши перебої в оптоволоконних мережах.
  • Шведські ЗМІ повідомляють про обрив кабелю на території Фінляндії та підозрюють невідомих зловмисників у причетності до інциденту.
  • Міністр транспорту та зв’язку Фінляндії Лулу Ранне вже заявила, що ведеться розслідування разом з компанією GlobalConnect.

Що відомо про пошкодження інтернет-кабелю між Швецією та Фінляндією

За інформацією шведських ЗМІ, обрив був виявлений на території Фінляндії. Правоохоронці підозрюють у причетності до інциденту невідомих зловмисників.

Як зазначають представники компанії GlobalConnect, мова йде “про окремі інциденти” в оптоволоконних мережах. Перебої не пов’язані з підводними кабелями.

Міністр транспорту та зв’язку Фінляндії Лулу Ранне зазначила, що влада розслідує обставини інциденту разом з представниками GlobalConnect.

Ми сприймаємо ситуацію серйозно, — зазначила Ранне.

Що відомо про інциденти з пошкодженнями підводних кабелів зв’язку у Балтійському морі

Шведські правоохоронці продовжують встановлювати обставини обриву телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, припускаючи, що це диверсія, яку могло влаштувати судно з Китаю.

Невідомі пошкодили інтернет-кабель між Швецією та Фінляндією
Обрив кабелю зв’язку

Шведські правоохоронці розглядають варіант із диверсією, у рамках якої китайський корабель Yi Peng 3 навмисно тягнув якір близько 100 миль.

Наразі судно перебуває в міжнародних водах під наглядом військових кораблів НАТО.

За інформацією шведських слідчих, 15 листопада китайський балкер Yi Peng 3 покинув російський порт Усть-Луга.

В процесі руху якір судна перерізав два кабелі зв’язку: спершу між Швецією та Литвою, а згодом між Німеччиною та Фінляндією.

При цьому під час інцидентів на судні перестав працювати транспондер, а сам корабель продовжив рух зігзагами.

На думку слідчих, капітан судна — громадянин Китаю, ймовірно, діяв за вказівкою російських спецслужб.

Очікується, що буде проведено допит одного з членів екіпажу китайського балкера, який має російське громадянство.

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