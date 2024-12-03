Невідомі пошкодили кабель інтернет-зв'язку між Швецією і Фінляндією.

Що відомо про пошкодження інтернет-кабелю між Швецією та Фінляндією

За інформацією шведських ЗМІ, обрив був виявлений на території Фінляндії. Правоохоронці підозрюють у причетності до інциденту невідомих зловмисників.

Як зазначають представники компанії GlobalConnect, мова йде “про окремі інциденти” в оптоволоконних мережах. Перебої не пов’язані з підводними кабелями.

Міністр транспорту та зв’язку Фінляндії Лулу Ранне зазначила, що влада розслідує обставини інциденту разом з представниками GlobalConnect.

Ми сприймаємо ситуацію серйозно, — зазначила Ранне. Поширити

Що відомо про інциденти з пошкодженнями підводних кабелів зв’язку у Балтійському морі

Шведські правоохоронці продовжують встановлювати обставини обриву телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, припускаючи, що це диверсія, яку могло влаштувати судно з Китаю.

Обрив кабелю зв’язку

Шведські правоохоронці розглядають варіант із диверсією, у рамках якої китайський корабель Yi Peng 3 навмисно тягнув якір близько 100 миль.

Наразі судно перебуває в міжнародних водах під наглядом військових кораблів НАТО.

За інформацією шведських слідчих, 15 листопада китайський балкер Yi Peng 3 покинув російський порт Усть-Луга.

В процесі руху якір судна перерізав два кабелі зв’язку: спершу між Швецією та Литвою, а згодом між Німеччиною та Фінляндією.

При цьому під час інцидентів на судні перестав працювати транспондер, а сам корабель продовжив рух зігзагами.

На думку слідчих, капітан судна — громадянин Китаю, ймовірно, діяв за вказівкою російських спецслужб.

Очікується, що буде проведено допит одного з членів екіпажу китайського балкера, який має російське громадянство.