В Польше задержаны 9 человек по подозрению в диверсиях по заказу РФ

В Польше арестовали девять подозреваемых в саботаже и совершении диверсий по заказу российских спецслужб.
В Польше задержаны российские диверсанты
Как сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, речь идет об избиении, поджогах и покушении на поджог, и причастность российских спецслужб к диверсиям «не вызывает сомнений».
Туск также назвал ситуацию «очень серьезной» и заявил, что подобные диверсии планировались и в других странах, в частности, в Латвии Литве и, возможно, в Швеции.
Премьер добавил, что Польша тесно сотрудничает со своими союзниками по этому вопросу.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в последние дни в стране произошло несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги. По его мнению, это могло быть попыткой дестабилизации ситуации в Польше. Москва такие заявления традиционно отвергает.
Россия может готовить провокации в Европе
Глава Центра в Литве Уилмантас Виткаускас сказал журналистам, что связанные с поджогами провокации преследуют цель вызвать общественную панику, снизить поддержку Украины, а заинтересованными в этом могут быть российские спецслужбы.
По словам главы литовского НЦУК, большая часть призывов устроить поджог рассылается через Telegram, где предлагают выполнить за определенную плату "легкую работу".
Месяц назад в Польше задержали двух человек по подозрению в нападении на произошедшего в Литве российского оппозиционера Леонида Волкова, а также заказчик нападения на Волкова — неназванный гражданин Беларуси, работающий в пользу России.
В декабре суд в Люблине вынес приговор 14 иностранным гражданам, обвиняемым в шпионаже в пользу России. Власти обвиняли их в подготовке диверсий на железных дорогах. Их приговорили к срокам от одного года и тюрьмы к шести годам лишения свободы.
На прошлой неделе премьер Польши Дональд Туск заявил, что Польша инвестирует в безопасность, прежде всего, в безопасность восточной границы, 10 миллиардов злотых.
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