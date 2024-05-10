Кремль готовит диверсии в ЕС и готов "жертвовать" агентурой — Bloomberg

Российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовит диверсии.
Кремль готовит диверсии в ЕС
В сообщении указывается, что Россия через Интернет нанимает молодых людей для диверсий.
Страны Европы должны принять меры против повышенного риска насилия со стороны агентов, поддерживаемых Россией.
В преддверии выборов в Европарламент правительства стран принимают меры, чтобы бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, финансируемыми Кремлем.
Чиновник заявил журналистам, что Кремль больше не занимается вопросом, поймают ли его агента во время совершения преступления или нет.
Российские шпионы планировали взрывать поезда в Польше
Российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше и разоблаченная правоохранителями, планировала взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.
Им грозит до 10 лет лишения свободы. Среди них граждане Беларуси, России и Украины.
Агентную сеть создали в начале 2023 года.
Выводы генпрокуратуры Польши свидетельствуют, что они получали задания на дистанционное выполнение задач непосредственно из Москвы, а затем, после их выполнения, получали вознаграждение в криптовалютах (преимущественно биткоинах), которые затем обменивались наличными.
Журналисты узнали, что дело имеет 66 томов, в которых есть указания на планы сети взорвать поезда с оружием и гуммопомощью, следующие в Украину.
По словам издания, именно этот риск побудил польские спецслужбы приступить к арестам.
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