Кремль готовит диверсии в ЕС и готов "жертвовать" агентурой — Bloomberg

Российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовит диверсии.

Кремль готовит диверсии в ЕС

В сообщении указывается, что Россия через Интернет нанимает молодых людей для диверсий.

Страны Европы должны принять меры против повышенного риска насилия со стороны агентов, поддерживаемых Россией.

За серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит рука военной разведки ГРУ, — заявили источники. Поделиться

В преддверии выборов в Европарламент правительства стран принимают меры, чтобы бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, финансируемыми Кремлем.

Чиновник заявил журналистам, что Кремль больше не занимается вопросом, поймают ли его агента во время совершения преступления или нет.

Российские шпионы планировали взрывать поезда в Польше

Российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше и разоблаченная правоохранителями, планировала взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Среди них граждане Беларуси, России и Украины.

Агентную сеть создали в начале 2023 года.

Выводы генпрокуратуры Польши свидетельствуют, что они получали задания на дистанционное выполнение задач непосредственно из Москвы, а затем, после их выполнения, получали вознаграждение в криптовалютах (преимущественно биткоинах), которые затем обменивались наличными.

Журналисты узнали, что дело имеет 66 томов, в которых есть указания на планы сети взорвать поезда с оружием и гуммопомощью, следующие в Украину.

По словам издания, именно этот риск побудил польские спецслужбы приступить к арестам.