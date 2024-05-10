Кремль готовит диверсии в ЕС и готов "жертвовать" агентурой — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль готовит диверсии в ЕС и готов "жертвовать" агентурой — Bloomberg

Путин
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовит диверсии.

Кремль готовит диверсии в ЕС

В сообщении указывается, что Россия через Интернет нанимает молодых людей для диверсий.

Страны Европы должны принять меры против повышенного риска насилия со стороны агентов, поддерживаемых Россией.

За серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит рука военной разведки ГРУ, — заявили источники.

В преддверии выборов в Европарламент правительства стран принимают меры, чтобы бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, финансируемыми Кремлем.

Чиновник заявил журналистам, что Кремль больше не занимается вопросом, поймают ли его агента во время совершения преступления или нет.

Российские шпионы планировали взрывать поезда в Польше

Российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше и разоблаченная правоохранителями, планировала взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Среди них граждане Беларуси, России и Украины.

Агентную сеть создали в начале 2023 года.

Выводы генпрокуратуры Польши свидетельствуют, что они получали задания на дистанционное выполнение задач непосредственно из Москвы, а затем, после их выполнения, получали вознаграждение в криптовалютах (преимущественно биткоинах), которые затем обменивались наличными.

Журналисты узнали, что дело имеет 66 томов, в которых есть указания на планы сети взорвать поезда с оружием и гуммопомощью, следующие в Украину.

По словам издания, именно этот риск побудил польские спецслужбы приступить к арестам.

По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-нибудь другое. Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы, — рассказал анонимный собеседник.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Действовали в 3 областях. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Малюк раскрыл подробности обнаружения агентурных сетей РФ в Украине
Василий Малюк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала агентурную группу РФ, которая готовила массированные авиаудары в преддверии Пасхи
СБУ
сбу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?