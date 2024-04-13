Малюк раскрыл подробности обнаружения агентурных сетей РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Малюк раскрыл подробности обнаружения агентурных сетей РФ в Украине

Василий Малюк
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Источник:  online.ua

По информации руководителя СБУ Василия Малюка, с начала 2024 года в Украине уже обнаружили 11 агентурных сетей страны-агрессорки России.

Что известно об обнаруженных кремлевских агентурных сетях в Украине в этом году

Малюк отметил, что СБУ и другие украинские спецслужбы эффективно противодействуют проникновению вражеских агентов в ключевые объекты инфраструктуры, в частности, через кибер-пространство.

Кроме этого, в СБУ нейтрализуют враждебные попытки выявить маршруты международной помощи Украине и размещение оборонных объектов.

Сегодня СБУ удается работать на опережение. В первую очередь — за счет системности и новых контрразведывательных подходов. Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года разоблачено еще 11, — отмечает глава СБУ.

Что известно о задержанных вражеских агентах с начала года

Малюк напомнил, что недавно Служба безопасности разоблачила агента ФСБ в Днепре, который производил фото и видео местной ТЭС и помогал врагу подготовить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в городе.

Также был задержан бывший правоохранитель в Запорожской области, который вел слежку за оборонными предприятиями.

Вместе с тем были задержаны несколько сотрудников Укрзализныци, которые передавали российским агентам информацию о перемещении украинскими военными вооружений и средств поражения к линии фронта.

Глава СБУ отметил, с начала 2024 года СБУ открыла 352 уголовных производства по государственной измене (осуждено 98 человек), 807 — по фактам коллаборационной деятельности (177 осуждено), 108 — по пособничеству государству-агрессору (осуждено 7), 66 — по фактам врагу информации об ВСУ (осуждено 19 человек).

По его словам, одним из превентивных инструментов обнаружения враждебных агентов является регулярное проведение антитеррористических и контрдиверсионных мероприятий.

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