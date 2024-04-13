По информации руководителя СБУ Василия Малюка, с начала 2024 года в Украине уже обнаружили 11 агентурных сетей страны-агрессорки России.
Что известно об обнаруженных кремлевских агентурных сетях в Украине в этом году
Малюк отметил, что СБУ и другие украинские спецслужбы эффективно противодействуют проникновению вражеских агентов в ключевые объекты инфраструктуры, в частности, через кибер-пространство.
Кроме этого, в СБУ нейтрализуют враждебные попытки выявить маршруты международной помощи Украине и размещение оборонных объектов.
Что известно о задержанных вражеских агентах с начала года
Малюк напомнил, что недавно Служба безопасности разоблачила агента ФСБ в Днепре, который производил фото и видео местной ТЭС и помогал врагу подготовить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в городе.
Также был задержан бывший правоохранитель в Запорожской области, который вел слежку за оборонными предприятиями.
Вместе с тем были задержаны несколько сотрудников Укрзализныци, которые передавали российским агентам информацию о перемещении украинскими военными вооружений и средств поражения к линии фронта.
Глава СБУ отметил, с начала 2024 года СБУ открыла 352 уголовных производства по государственной измене (осуждено 98 человек), 807 — по фактам коллаборационной деятельности (177 осуждено), 108 — по пособничеству государству-агрессору (осуждено 7), 66 — по фактам врагу информации об ВСУ (осуждено 19 человек).
По его словам, одним из превентивных инструментов обнаружения враждебных агентов является регулярное проведение антитеррористических и контрдиверсионных мероприятий.
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