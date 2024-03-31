В СБУ жестко ответили на требование России про арест Василия Малюка

На самом деле РФ может сделать только одно заслуживающее заявление — объявить на весь мир о своем поражении в войне против Украины и о выводе своих войск из украинской земли.

СБУ дала резкий ответ россиянам по поводу ареста Малюка

В Службе безопасности Украины отреагировали на заявление МИД России с требованием арестовать главу ведомства Василия Малюка.

Любые слова российского МИД ничтожны. РФ на самом деле может сделать только одно стоящее заявление — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск из украинской земли. СБУ вместе с собратьями из Сил обороны и безопасности делает все возможное, чтобы ускорить это время. И приближает Победу Украины каждый день, — заявили в СБУ.

В пресс-службе отметили, что МИД РФ, пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к Конвенции о борьбе с терроризмом, забывает, что именно президент РФ Владимир Путин официально объявлен в международный розыск, в частности его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей.

Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне. Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие. Поделиться

Что известно об абсурдных требованиях РФ к Украине про арест главы СБУ

Россияне заявляют о якобы причастности Украины к теракту в подмосковном Крокус Сити Холи, убийствах пропагандистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, атаках по Крымскому мосту.

В ведомстве заявляют, что передали Украине требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте всех причастных к этим терактам лиц.

Среди озвученных требований — арест главы СБУ В.Малюка.

Его россияне обвиняют в организации попыток подрыва незаконно построенного Россией Крымского моста в октябре 2022 года. Поделиться

В дипведомстве страны-оккупанта цинично заявили, что борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства.

Российская сторона требует от "киевского режима" немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить нанесенный жертвам ущерб.