У СБУ жорстко відповіли на вимогу Росії щодо арешту Василя Малюка

Насправді РФ може зробити тільки одну варту уваги заяву — оголосити на весь світ про свою поразку у війні проти України та про виведення своїх військ з української землі.
СБУ дала різку відповідь росіянам щодо арешту Малюка
У Службі безпеки України відреагували на заяву МЗС Росії з вимогою арештувати голову відомства — Василя Малюка.
Будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги — на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі. СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, аби пришвидшити цей час. І наближає Перемогу України щодня, — заявили у СБУ.
У пресслужбі зазначили, що МЗС РФ, намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме — до Конвенції про боротьбу з тероризмом, забуває, що саме президент РФ Володимир Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук, зокрема його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.
Що відомо про абсурдні вимоги РФ до України щодо арешту глави СБУ
Росіяни заявляють про нібито причетність України до теракту у підмосковному “Крокус Сіті Холі”, вбивствах пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, атаках по Кримському мосту.
У відомстві заявляють, що передали Україні вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт всіх причетних до цих терактів осіб.
Серед озвучених вимог — арешт глави СБУ В.Малюка.
У дипвідомстві країни-окупанта цинічно заявили, що боротьба з міжнародним тероризмом — обов'язок кожної держави.
Російська сторона вимагає від “київського режиму” негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності, видати винних та відшкодувати завдані жертвам збитки.
Порушення Україною зобов'язань щодо антитерористичних конвенцій спричинить її міжнародно-правову відповідальність, — йдеться у заяві МЗС РФ.
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