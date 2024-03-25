Малюк заявив про 1700 спроб російських технічних проникнень до ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення фахівці Служби безпеки виявили 1700 спроб ворожих технічних проникнень до Сил оборони.

Росіяни атакують гаджети військових ЗСУ

Російські спецслужби не полишають спроб кібератак на технічні пристрої бійців Сил оборони України.

Про це очільник спецслужби Василь Малюк повідомив в інтерв’ю телеканалу ICTV у рамках марафону «Єдині новини».

У нас війна IT-технологій і, повірте, ворог тут не пасе задніх. Більше 1700 ворожих технічних проникнень до наших Сил оборони виявили наша IT і військова контррозвідка з початку війни Василь Малюк Глава СБУ

За словами Малюка, ворог використовує так звані ШПЗ (шифровані програмні закладки).

Сім різновидів їх встановлено нами з початку війни. Вони дистанційно впроваджують їх у будь-який мобільний термінал типу Андроїд. Після цього ворог онлайн здобуває інформацію — не лише те, що знаходиться у месенджерах у того, хто користується телефоном чи комп’ютером, а у тому числі використовується варіант підключення в онлайн і прослуховування усього, що відбувається.

На уточнююче запитання, чи означає це, що ворог може проникати в операційну систему Андроїд, Малюк відповів:

Є певний перелік заходів безпеки так званих заходів для підтримки відповідної гігієни, які потрібно вживати, щоб ворог цього не міг зробити. Але така велика кількість цих «шлюзів», проникнень нами виявлена. Поширити

Українські дрони продовжать знищувати економіку Росії

Українські далекобійні дрони здійснили ряд вдалих операцій на території РФ.

Про це повідомив глава Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу ICTV у рамках телемарафону «Єдині новини».

Відносно атак на НПЗ. Так, дійсно, відбулося ряд вдалих реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету. І левова частина їх військового бюджету.

Очільник СБУ додав, що успішні операції за допомогою дальнобійних дронів направлені на мінімізацію валютних надходжень до держбюджету Росії.

Зі зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях технічних характеристик їх назв. Ми уже на 12% «мінуснули» і видобуток, і переробку. І взагалі з 1 березня навіть їх прем’єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати. Поширити

На запитання, чи палатимуть і далі російські НПЗ, Малюк відповів: