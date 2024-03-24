Малюк заявил о 1700 попытках российских технических проникновений к ВСУ

С начала полномасштабного вторжения специалисты Службы безопасности обнаружили 1700 попыток враждебных технических проникновений в Силы обороны.

Россияне атакуют гаджеты военных ВСУ

Российские спецслужбы не оставляют попыток кибератак на технических устройствах бойцов Сил обороны Украины.

Об этом глава спецслужбы Василий Малюк сообщил в интервью телеканалу ICTV в рамках марафона "Единые новости".

У нас война IT-технологий и, поверьте, враг здесь не отстает. Более 1700 вражеских технических проникновений в наши силы обороны обнаружили наша IT и военная контрразведка с начала войны Василий Малюк Глава СБУ

По словам Малюка, враг использует так называемые ШПЗ (шифрованные программные закладки).

Семь разновидностей их установлено нами с начала войны. Они дистанционно внедряют его в любой мобильный терминал типа Андроид. После этого враг онлайн получает информацию — не только то, что находится в мессенджерах у пользующегося телефоном или компьютером, а в том числе используется вариант подключения в онлайн и прослушивание всего происходящего.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что враг может проникать в операционную систему Андроид, Малюк ответил:

Есть определенный перечень мер безопасности так называемых мер по поддержанию соответствующей гигиены, которые нужно принимать, чтобы враг этого не мог сделать. Но такое большое количество этих «шлюзов», проникновений нами обнаружено. Поделиться

Украинские дроны продолжат уничтожать экономику России

Украинские дальнобойные дроны совершили ряд властей операций на территории РФ.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу ICTV в рамках телемарафона "Единые новости".

Относительно атак на НПЗ. Да, действительно, состоялся ряд удачных реализаций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это практически треть их бюджета. И львиная часть их военного бюджета.

Глава СБУ добавил, что успешные операции с помощью дальнобойных дронов направлены на минимизацию валютных поступлений в госбюджет России.

По понятным причинам я не стану останавливаться на деталях технических характеристик их названий. Мы уже на 12% минули и добычу, и переработку. И вообще, с 1 марта даже их премьер Мишустин заявил, что они официально полностью остановили экспорт бензина. Мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка продолжает палаты. Поделиться

На вопрос, будут ли гореть и дальше российские НПЗ, Малюк ответил: