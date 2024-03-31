В МЗС РФ оприлюднили вимогу Україні щодо арешту керівника СБУ Василя Малюка, якого росіяни звинувачують у нібито терористичній діяльності.
Що відомо про абсурдні вимоги РФ до України щодо арешту глави СБУ
Зокрема, МЗС країниа-агресорки цинічно звинувачує Україну у нібито терористичній діяльності на території РФ.
Росіяни заявляють про нібито причетність України до теракту у підмосковному “Крокус Сіті Холі”, вбивствах пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, атаках по Кримському мосту.
У відомстві заявляють, що передали Україні вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт всіх причетних до цих терактів осіб.
Серед озвучених вимог — арешт глави СБУ В.Малюка.
Його росіяни звинувачують у організації спроб підриву незаконно побудованого Росією Кримського мосту у жовтні 2022 року.
У дипвідомстві країни-окупанта цинічно заявили, що боротьба з міжнародним тероризмом — обов'язок кожної держави.
Майже увесь Чорноморський флот вже втік з Криму
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, майже всі вцілілі кораблі Чорноморського флоту втекли з окупованого Криму.
Речник зауважив, що основною силою, бойовою міццю, окупантів у Криму вважався саме флот. Втім, зараз він фактично чи не в повному складі покинув наш півострів.
У Криму залишили, якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просте нема де розмістити у пункті базування в Новоросійську.
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