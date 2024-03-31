Росія вимагає від України арешту глави СБУ Малюка
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вимагає від України арешту глави СБУ Малюка

Василь Малюк
Джерело:  online.ua

В МЗС РФ оприлюднили вимогу Україні щодо арешту керівника СБУ Василя Малюка, якого росіяни звинувачують у нібито терористичній діяльності. 

Що відомо про абсурдні вимоги РФ до України щодо арешту глави СБУ

Зокрема, МЗС країниа-агресорки цинічно звинувачує Україну у нібито терористичній діяльності на території РФ.

Росіяни заявляють про нібито причетність України до теракту у підмосковному “Крокус Сіті Холі”, вбивствах пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, атаках по Кримському мосту.

У відомстві заявляють, що передали Україні вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт всіх причетних до цих терактів осіб.

Серед озвучених вимог — арешт глави СБУ В.Малюка.

Його росіяни звинувачують у організації спроб підриву незаконно побудованого Росією Кримського мосту у жовтні 2022 року.

У дипвідомстві країни-окупанта цинічно заявили, що боротьба з міжнародним тероризмом — обов'язок кожної держави.

Російська сторона вимагає від київського режиму негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності, видати винних та відшкодувати завдані жертвам збитки. Порушення Україною зобов'язань щодо антитерористичних конвенцій спричинить її міжнародно-правову відповідальність, — йдеться у заяві МЗС РФ.

Майже увесь Чорноморський флот вже втік з Криму

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, майже всі вцілілі кораблі Чорноморського флоту втекли з окупованого Криму.

Речник зауважив, що основною силою, бойовою міццю, окупантів у Криму вважався саме флот. Втім, зараз він фактично чи не в повному складі покинув наш півострів.

Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет — фактично всі перебазовані, окрім одного, вибачте, невдахи, який досі не запустив жодної ракети, хоча й вважається носієм крилатих ракет. Це я про "Циклон" зараз, — зазначив Плетенчук.

У Криму залишили, якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просте нема де розмістити у пункті базування в Новоросійську.

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