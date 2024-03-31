В МИД РФ обнародовали требование Украины по аресту руководителя СБУ Василия Малюка, которого россияне обвиняют в якобы террористической деятельности.

Что известно об абсурдных требованиях РФ к Украине по аресту главы СБУ

В частности, МИД страны-агрессорки цинично обвиняет Украину в якобы террористической деятельности на территории РФ.

Россияне заявляют о якобы причастности Украины к теракту в подмосковном Крокус Сити Холи, убийствах пропагандистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, атаках по Крымскому мосту.

В ведомстве заявляют, что передали Украине требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте всех причастных к этим терактам лиц.

Среди озвученных требований — арест главы СБУ В.Малюка.

Его россияне обвиняют в организации попыток подрыва незаконно построенного Россией Крымского моста в октябре 2022 года.

В дипведомстве страны-оккупанта цинично заявили, что борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства.

Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить нанесенный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность, — говорится в заявлении МИД РФ. Поделиться

Почти весь Черноморский флот уже скрылся из Крыма.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона, почти все уцелевшие корабли Черноморского флота скрылись из оккупированного Крыма.

Спикер отметил, что основной силой, боевой мощью, оккупантов в Крыму считался именно флот. Впрочем, сейчас он фактически почти в полном составе покинул наш полуостров.

Большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет, фактически все перебазированы, кроме одного, извините, неудачника, который до сих пор не запустил ни одной ракеты, хотя и считается носителем крылатых ракет. Это я о "Циклоне" сейчас, — отметил Плетенчук. Поделиться

В Крыму оставили, если не тех, кого не жалко, то тех, кого, пожалуй, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске.