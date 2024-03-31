В МИД РФ обнародовали требование Украины по аресту руководителя СБУ Василия Малюка, которого россияне обвиняют в якобы террористической деятельности.
Что известно об абсурдных требованиях РФ к Украине по аресту главы СБУ
В частности, МИД страны-агрессорки цинично обвиняет Украину в якобы террористической деятельности на территории РФ.
Россияне заявляют о якобы причастности Украины к теракту в подмосковном Крокус Сити Холи, убийствах пропагандистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, атаках по Крымскому мосту.
В ведомстве заявляют, что передали Украине требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте всех причастных к этим терактам лиц.
Среди озвученных требований — арест главы СБУ В.Малюка.
Его россияне обвиняют в организации попыток подрыва незаконно построенного Россией Крымского моста в октябре 2022 года.
В дипведомстве страны-оккупанта цинично заявили, что борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства.
Почти весь Черноморский флот уже скрылся из Крыма.
По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона, почти все уцелевшие корабли Черноморского флота скрылись из оккупированного Крыма.
Спикер отметил, что основной силой, боевой мощью, оккупантов в Крыму считался именно флот. Впрочем, сейчас он фактически почти в полном составе покинул наш полуостров.
В Крыму оставили, если не тех, кого не жалко, то тех, кого, пожалуй, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске.
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