Суд в Москве заочно "арестовал" главу СБУ Малюка

Во вторник, 26 марта, суд в Москве заочно арестовал руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по делу о «терроризме».

Что известно о заочном "аресте" Василия Малюка

В РосСМИ пишут, что Малюк заочно обвиняется по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В сообщении отмечают, что речь идет якобы об организации взрыва грузовика на Крымском мосту 2022 года.

оккупанты сообщили, что ему грозит заключение под стражу с момента появления в России.

Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), - заявили в Басманном суде. Поделиться

Что известно о проблемах с работой Керченского моста

Глава СБУ Василий Малюк во время пресс-конференции с украинскими журналистами в рамках форума «Украина. Год 2024» напомнил, что в течение 2023 года Украина, по меньшей мере, 2 раза успешно поразила незаконно построенный Россией Керченский мост.

Крымский мост и сейчас полноценно не работает. Враг не может перемещать по нему оружие и средства поражения. Мы дважды его удачно поразили. Работаем дальше, но не будем раскрывать карты, - отметил Малюк.

Глава СБУ отметил, что в ближайшее время и в будущем страну-агрессорку РФ ожидает много неприятных сюрпризов в воздухе, в море и на суше.

Впереди много интересного, но по понятным причинам никаких деталей я не могу сообщать, поскольку остаюсь классическим спецслужащим, — объясняет Малюк. Поделиться

Глава СБУ также отметил, что в последнее время за счет ударов по ключевым нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ Украине удалось значительно сократить экспорт нефтепродуктов из страны-агрессоры.

Сегодня у нас много трофеев и работа беспилотниками разделена на несколько зон: это линия фронта и 20 км вглубь, 20-40 км, 40-120 км, и 120 км+. Все вы свидетели, сколько объектов врага поражено, – объясняет Малюк. Поделиться

Малюк отметил, что благодаря работе украинских спецслужб экспорт нефтепродуктов из России удалось сократить на треть.