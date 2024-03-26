Суд в Москве заочно "арестовал" главу СБУ Малюка

Во вторник, 26 марта, суд в Москве заочно арестовал руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по делу о «терроризме».
Что известно о заочном "аресте" Василия Малюка
В РосСМИ пишут, что Малюк заочно обвиняется по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).
В сообщении отмечают, что речь идет якобы об организации взрыва грузовика на Крымском мосту 2022 года.
оккупанты сообщили, что ему грозит заключение под стражу с момента появления в России.
Что известно о проблемах с работой Керченского моста
Глава СБУ Василий Малюк во время пресс-конференции с украинскими журналистами в рамках форума «Украина. Год 2024» напомнил, что в течение 2023 года Украина, по меньшей мере, 2 раза успешно поразила незаконно построенный Россией Керченский мост.
Крымский мост и сейчас полноценно не работает. Враг не может перемещать по нему оружие и средства поражения. Мы дважды его удачно поразили. Работаем дальше, но не будем раскрывать карты, - отметил Малюк.
Глава СБУ отметил, что в ближайшее время и в будущем страну-агрессорку РФ ожидает много неприятных сюрпризов в воздухе, в море и на суше.
Глава СБУ также отметил, что в последнее время за счет ударов по ключевым нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ Украине удалось значительно сократить экспорт нефтепродуктов из страны-агрессоры.
Малюк отметил, что благодаря работе украинских спецслужб экспорт нефтепродуктов из России удалось сократить на треть.
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