Суд у Москві заочно "заарештував" голову СБУ Малюка

У вівторок, 26 березня, суд у Москві заочно заарештував керівника Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка у справі про «тероризм».
Що відомо про заочний “арешт” Василя Малюка
У росЗМІ пишуть, що Малюк заочно обвинувачується за статтею про теракт (ч. 3 ст. 205 КК РФ).
У повідомленні зазначають, що йдеться нібито про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту 2022 року.
Окупанти повідомили, що йому загрожує взяття під варту з моменту появи в Росії.
Що відомо про проблеми із роботою Керченського мосту
Глава СБУ Василь Малюк під час пресконференції із українськими журналістами у рамках форуму «Україна. Рік 2024» нагадав, що протягом 2023 року Україна щонайменше 2 рази успішно вразила незаконно побудований Росією Керченський міст.
Кримський міст і зараз повноцінно не функціонує. Ворог не може переміщувати по ньому зброю і засоби ураження. Ми двічі його успішно вразили. Працюємо далі, але не будемо розкривати карти, — зазначив Малюк.
Глава СБУ зазначив, що найближчим часом і у майбутньому на країну-агресорку РФ чекає багато неприємних сюрпризів у повітрі, в морі, та на суші.
Глава СБУ також відзначив, що останнім часом за рахунок ударів по ключових нафтопереробних заводах на території РФ Україні вдалось значно скоротити експорт нафтопродуктів з країни-агресорки.
Малюк зазначив, що завдяки роботі українських спецслужб експорт нафтопродуктів з Росії вдалось скоротити на третину.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-