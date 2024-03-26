Суд у Москві заочно "заарештував" голову СБУ Малюка

У вівторок, 26 березня, суд у Москві заочно заарештував керівника Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка у справі про «тероризм».

Що відомо про заочний “арешт” Василя Малюка

У росЗМІ пишуть, що Малюк заочно обвинувачується за статтею про теракт (ч. 3 ст. 205 КК РФ).

У повідомленні зазначають, що йдеться нібито про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту 2022 року.

Окупанти повідомили, що йому загрожує взяття під варту з моменту появи в Росії.

Задоволено клопотання слідчих органів про обрання запобіжного заходу щодо Малюка В. В., обвинуваченого за п. "б" ч. 3 ст. 205 КК РФ (терористичний акт), — заявили у Басманному суді. Поширити

Що відомо про проблеми із роботою Керченського мосту

Глава СБУ Василь Малюк під час пресконференції із українськими журналістами у рамках форуму «Україна. Рік 2024» нагадав, що протягом 2023 року Україна щонайменше 2 рази успішно вразила незаконно побудований Росією Керченський міст.

Кримський міст і зараз повноцінно не функціонує. Ворог не може переміщувати по ньому зброю і засоби ураження. Ми двічі його успішно вразили. Працюємо далі, але не будемо розкривати карти, — зазначив Малюк.

Глава СБУ зазначив, що найближчим часом і у майбутньому на країну-агресорку РФ чекає багато неприємних сюрпризів у повітрі, в морі, та на суші.

Попереду багато цікавого, але, зі зрозумілих причин, жодних деталей я не можу повідомляти, оскільки залишаюся класичним спецслужбовцем, — пояснює Малюк. Поширити

Глава СБУ також відзначив, що останнім часом за рахунок ударів по ключових нафтопереробних заводах на території РФ Україні вдалось значно скоротити експорт нафтопродуктів з країни-агресорки.

Сьогодні у нас багато трофеїв і робота безпілотниками розділена на декілька зон: це лінія фронті і 20 км вглиб, 20-40 км, 40-120 км, і 120 км +. Всі ви свідки, скільки об'єктів ворога уражено, — пояснює Малюк. Поширити

Малюк зазначив, що завдяки роботі українських спецслужб експорт нафтопродуктів з Росії вдалось скоротити на третину.