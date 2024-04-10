По информации представителей украинских спецслужб, кремлевский диктатор Владимир Путин стремится возложить всю ответственность за теракт в подмосковном концерт-холле "Крокус Сити Холл" во главу СБУ Василия Малюка.

Путин цинично обвиняет Малюка в организации теракта в "Крокус Сити Холи"

В украинских спецслужбах говорят, что Малыш стал для Путина целью №1.

Россияне хотят "повесить" теракт в "Crocus City Hall" на главу СБУ Василия Малюка и объявить его "главным террористом". Также он определен в Кремле целью №1, — отмечают представители украинских спецслужб в комментарии журналистам издания. Поделиться

Отмечается, что кремлевский диктатор не может забыть организацию СБУ двух атак беспилотниками по незаконно построенному Россией Крымскому мосту.

Отмечается, что особенно Путину не дает покоя первый удар по мосту, "приуроченный" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов "Sea Baby" на корабле РФ в Черном море.

Отмечается, что новой болью Кремля стали атаки украинских БПЛА по НПЗ на территории России.

Также служба безопасности успешно противодействует российской агентуре в Украине.

Не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка", — предполагают представители украинских спецслужб. Поделиться

Что известно о последствиях теракта в Крокус Сити Холи в России

По информации издания Politico, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан призывают своих граждан на территории России не участвовать в массовых мероприятиях и оставаться дома.

Журналисты издания отмечают, что в ответ на теракт Кремль начал репрессии против иммигрантов и этнических меньшинств, в том числе против людей из Центральной Азии и неславянского облика, включая массовые задержания и высылку из РФ.

В результате усиленных проверок и обысков, в конце марта около 40 мигрантов были задержаны на работе недалеко от Москвы, и более 400 человек были приговорены к высылке из страны.

В связи с этим правительства Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана призвали своих граждан в России избегать участия в массовых мероприятиях и, по возможности, не выходить из дома.

Люди получают угрозы в интернете, где их призывают "вернуться к себе домой".

По данным издания, некоторые россияне азиатского происхождения рассматривают возможность передвижения в Среднюю Азию.