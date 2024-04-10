За інформацією представників українських спецслужб, кремлівський диктатор Володимир Путін прагне покласти всю відповідальність за теракт у підмосковному концерт-холі “Крокус Сіті Хол” на очільника СБУ Василя Малюка.

Путін цинічно звинувачує Малюка в організації теракту у “Крокус Сіті Холі”

В українських спецслужбах кажуть, що Малюк став для Путіна ціллю №1.

Росіяни хочуть "повісити" теракт у "Crocus City Hall" на голову СБУ Василя Малюка і оголосити його "головним терористом". Також він визначений в Кремлі ціллю №1, — зазначають представники українських спецслужб у коментарі журналістам видання. Поширити

Зазначається, що кремлівський диктатор не може забути організацію СБУ двох атак безпілотниками по незаконно побудованому Росією Кримському мосту.

Наголошується, що особливо Путіну не дає спокою перший удар по мосту, "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів "Sea Baby" на кораблі РФ у Чорному морі.

Зазначається, що новим болем Кремля стали атаки українських БпЛА по НПЗ на території Росії.

Також Служба безпеки успішно протидіє російській агентурі в Україні.

Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка, — припускають представники українських спецслужб. Поширити

Що відомо про наслідки теракту у “Крокус Сіті Холі” в Росії

За інформацією видання Politico, Таджикистан, Узбекистан і Киргизстан закликають своїх громадян на території Росії не брати участі у масових заходах та залишатись вдома.

Журналісти видання зазначають, що у відповідь на теракт Кремль розпочав репресії проти іммігрантів та етнічних меншин, зокрема проти людей із Центральної Азії та неслов'янської зовнішності, включно з масовими затриманнями та висилкою з РФ.

В результаті посилених перевірок і обшуків, наприкінці березня близько 40 мігрантів було затримано на роботі недалеко від Москви, і понад 400 осіб було засуджено до висилки з країни.

У зв'язку з цим, уряди Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану закликали своїх громадян у Росії уникати участі в масових заходах і, за можливості, не виходити з дому.

Люди отримують погрози в інтернеті, де їх закликають "повернутися до себе додому".

За даними видання, деякі росіяни азіатського походження розглядають можливість міграції до Середньої Азії.