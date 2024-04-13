За інформацією керівника СБУ, Василя Малюка, від початку 2024 року в Україні вже виявили 11 агентурних мереж країни-агресорки Росії.

Що відомо про виявлені кремлівські агентурні мережі в Україні у цьому році

Малюк зазначив, що СБУ та інші українські спецслужби ефективно протидіють проникненню ворожих агентів до ключових об’єктів інфраструктури, зокрема, через кібер-простір.

Окрім цього в СБУ нейтралізують ворожі спроби виявити маршрути міжнародної допомоги Україні та розміщення оборонних об’єктів.

Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу — за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року — викрито ще 11, — зазначає глава СБУ. Поширити

Що відомо про затриманих ворожих агентів від початку року

Малюк нагадав, що нещодавно Служба безпеки викрила агента ФСБ у Дніпрі, який робив фото та відео місцевої ТЕС і допомагав ворогу підготувати ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури у місті.

Також було затримано колишнього правоохоронця у Запорізькій області, який вів стеження за оборонними підприємствами.

Разом з тим було затримано кількох співробітників Укрзалізниці, які передавали російським агентам інформацію щодо переміщення українськими військовими озброєнь і засобів ураження до лінії фронту.

Глава СБУ зазначив, з початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 — за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 — щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 — за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).

За його словами, одним із превентивних інструментів виявлення ворожих агентів є регулярне проведення антитерористичних і контрдиверсійних заходів.