За інформацією керівника СБУ, Василя Малюка, від початку 2024 року в Україні вже виявили 11 агентурних мереж країни-агресорки Росії.
Що відомо про виявлені кремлівські агентурні мережі в Україні у цьому році
Малюк зазначив, що СБУ та інші українські спецслужби ефективно протидіють проникненню ворожих агентів до ключових об’єктів інфраструктури, зокрема, через кібер-простір.
Окрім цього в СБУ нейтралізують ворожі спроби виявити маршрути міжнародної допомоги Україні та розміщення оборонних об’єктів.
Що відомо про затриманих ворожих агентів від початку року
Малюк нагадав, що нещодавно Служба безпеки викрила агента ФСБ у Дніпрі, який робив фото та відео місцевої ТЕС і допомагав ворогу підготувати ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури у місті.
Також було затримано колишнього правоохоронця у Запорізькій області, який вів стеження за оборонними підприємствами.
Разом з тим було затримано кількох співробітників Укрзалізниці, які передавали російським агентам інформацію щодо переміщення українськими військовими озброєнь і засобів ураження до лінії фронту.
Глава СБУ зазначив, з початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 — за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 — щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 — за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).
За його словами, одним із превентивних інструментів виявлення ворожих агентів є регулярне проведення антитерористичних і контрдиверсійних заходів.
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