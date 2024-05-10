Кремль готує диверсії у ЄС і готовий "жертвувати" агентурою — Bloomberg
Категорія
Світ
Дата публікації

Кремль готує диверсії у ЄС і готовий "жертвувати" агентурою — Bloomberg

Путін
Джерело:  Bloomberg

Російська військова розвідка значно наростила свою активність у країнах Європи та готує диверсії.

Кремль готує диверсії у ЄС

У повідомленні вказується, що Росія через Інтернет наймає молодих людей для диверсій.

Країни Європи повинні вжити заходів проти підвищеного ризику насильства з боку агентів, що підтримуються Росією.

За серією все більш явних, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно, стоїть рука військової розвідки ГРУ, — заявили джерела.

Напередодні виборів до Європарламенту уряди країн вживають заходів, щоб боротися зі зростаючими загрозами саботажу та залякування, які фінансуються Кремлем.

Чиновник заявив журналістам, що Кремль більше не переймається питанням, зловлять його агента під час скоєння злочину чи ні.

Російські шпигуни планували підривати потяги у Польщі

Російська розвідувальна мережа, яка діяла в Польщі і була викрита правоохоронцями, планувала підірвати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою для України.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Серед них громадяни Білорусі, Росії та України.

Агентурну мережу створили на початку 2023 року.

Висновки генпрокуратури Польщі свідчать, що вони отримували завдання на дистанційне виконання завдань безпосередньо з Москви, а потім, після їх виконання, отримували винагороду в криптовалютах (переважно біткоінах), які потім обмінювали на готівку.

Журналісти дізналися, справа має 66 томів, в яких є вказівки на плани мережі підірвати потяги зі зброєю та гумдопомогою, які прямують в Україну.

За словами видання, саме цей ризик спонукав польські спецслужби розпочати арешти.

З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи, — розповів виданню анонімний співрозмовник.

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