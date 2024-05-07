В ГУР подтвердили подготовку России к диверсиям в странах ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР подтвердили подготовку России к диверсиям в странах ЕС

РФ готовит диверсии в ЕС
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Источник:  Радио Свобода

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, кремлевские спецслужбы продолжают подготовку к волне актов взрывной деятельности в странах ЕС.

Что известно о подготовке спецслужб РФ к совершению диверсий в странах ЕС

В частности, Юсов подтвердил информацию, ранее опубликованную изданием Financial Times со ссылкой на представителей спецслужб ЕС о подготовке российскими спецслужбами диверсий на территории европейских стран, среди прочего, поджогов, взрывов и атак по объектам критической инфраструктуры.

В качестве примеров журналисты издания приводили инциденты с поджогом состава с гуманитарной помощью Украины в Великобритании, рядом железнодорожных аварий в Швеции, попытками повредить железнодорожную инфраструктуру в Чехии, нападение на автомобиль министра МВД Эстонии, попытки нападения на военные объекты в Германии.

Представитель ГУР подчеркнул, что комментировать информацию СМИ не совсем целесообразно, однако существуют факты подготовки страны-агрессорки России к волне диверсий на территории стран ЕС.

Целью этой операции является дестабилизация ситуации в евроатлантическом сообществе, в отдельных странах, влияние на правительства этих государств, дискредитация Украины и ослабление проукраинской коалиции и ослабление всего свободного демократического мира в целом, — подчеркнул Юсов.

Что говорят в ЕС

Россия готовит диверсионные акты по всей Европе. Об этом европейским спецслужбам сообщили правительства своих стран.

Представители разведки считают, что Россия уже начала более активную подготовку к скрытым взрывам, поджогам и повреждению инфраструктуры на европейской территории, непосредственно и через посредников.

  • В апреле в немецком Байройте арестовали двух немецко-российских граждан за вероятный сговор с целью нападения на военные и логистические объекты в Германии от имени России.

  • В конце апреля в Великобритании двоим мужчинам предъявлены обвинения в организации пожара на складе с грузами помощи для Украины. Они обвиняются в работе на российское правительство.

  • В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних схождений поездов с рельсов, которые, по их мнению, могут являться актами саботажа при поддержке государства.

  • В апреле министр транспорта Чехии рассказал FT, что Россия пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах.

  • В Эстонии в феврале сотрудники российской разведки совершили нападение на автомобиль министра внутренних дел и журналистов.

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