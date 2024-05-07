По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, кремлевские спецслужбы продолжают подготовку к волне актов взрывной деятельности в странах ЕС.
Что известно о подготовке спецслужб РФ к совершению диверсий в странах ЕС
В частности, Юсов подтвердил информацию, ранее опубликованную изданием Financial Times со ссылкой на представителей спецслужб ЕС о подготовке российскими спецслужбами диверсий на территории европейских стран, среди прочего, поджогов, взрывов и атак по объектам критической инфраструктуры.
В качестве примеров журналисты издания приводили инциденты с поджогом состава с гуманитарной помощью Украины в Великобритании, рядом железнодорожных аварий в Швеции, попытками повредить железнодорожную инфраструктуру в Чехии, нападение на автомобиль министра МВД Эстонии, попытки нападения на военные объекты в Германии.
Представитель ГУР подчеркнул, что комментировать информацию СМИ не совсем целесообразно, однако существуют факты подготовки страны-агрессорки России к волне диверсий на территории стран ЕС.
Что говорят в ЕС
Россия готовит диверсионные акты по всей Европе. Об этом европейским спецслужбам сообщили правительства своих стран.
Представители разведки считают, что Россия уже начала более активную подготовку к скрытым взрывам, поджогам и повреждению инфраструктуры на европейской территории, непосредственно и через посредников.
В апреле в немецком Байройте арестовали двух немецко-российских граждан за вероятный сговор с целью нападения на военные и логистические объекты в Германии от имени России.
В конце апреля в Великобритании двоим мужчинам предъявлены обвинения в организации пожара на складе с грузами помощи для Украины. Они обвиняются в работе на российское правительство.
В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних схождений поездов с рельсов, которые, по их мнению, могут являться актами саботажа при поддержке государства.
В апреле министр транспорта Чехии рассказал FT, что Россия пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах.
В Эстонии в феврале сотрудники российской разведки совершили нападение на автомобиль министра внутренних дел и журналистов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-