Россия готовит диверсионные акты по всей Европе. Об этом европейские спецслужбы сообщили правительства своих стран.

Россия готовит диверсии по всей Европе

Как пишет Financial Times, представители разведки считают, что Россия уже начала более активную подготовку к скрытым взрывам, поджогам и повреждению инфраструктуры на европейской территории, непосредственно и через посредников.

Отмечается, что Москва не имеет явной обеспокоенности гибелью гражданского населения из-за диверсий.

Агенты Кремля имеют долгую историю подобных операций — и спорадически совершали атаки в Европе в последние годы.

Однако источники из трех разных стран сказали Financial Times, что растет количество доказательств более агрессивных и согласованных усилий России.

Мы оцениваем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно растет. Россия теперь, кажется, комфортно проводит операции на европейской территории с высоким потенциалом ущерба, — сказал Томас Гальденванг, глава внутренней разведки Германии, на конференции по вопросам безопасности в апреле. Поделиться

Один высокопоставленный чиновник европейского правительства сказал, что через службы безопасности НАТО распространяется координируемая и масштабируемая информация о «явном и убедительном воровстве России».

Последние случаи шпионажа и диверсий РФ в Европе

В апреле в немецком Байройте арестовали двух немецко-российских граждан за вероятный сговор с целью нападения на военные и логистические объекты в Германии от имени России.

В конце апреля в Великобритании двоим мужчинам предъявлены обвинения в организации пожара на складе с грузами помощи для Украины. Они обвиняются в работе на российское правительство.

В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних схождений поездов с рельсов, которые, по их мнению, могут являться актами саботажа при поддержке государства.

В апреле министр транспорта Чехии рассказал FT, что Россия пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах.

В Эстонии в феврале сотрудники российской разведки совершили нападение на автомобиль министра внутренних дел и журналистов.