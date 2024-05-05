Європейська розвідка попереджає про підготовку Росією диверсій на континенті — FT

Росія готує диверсійні акти по всій Європі. Про це європейські спецслужби повідомили уряди своїх країн.

Росія готує диверсії по всій Європі

Як пише Financial Times, представники розвідки вважають, що Росія вже почала більш активну підготовку до прихованих вибухів, підпалів та пошкодження інфраструктури на європейській території, безпосередньо та через посередників.

Зазначається, що Москва не має явного занепокоєння щодо загибелі цивільного населення через диверсії.

Агенти Кремля мають довгу історію подібний операцій — і спорадично здійснювали атаки в Європі в останні роки.

Однак джерела з трьох різних країн сказали Financial Times, що зростає кількість доказів більш агресивних і узгоджених зусиль Росії.

Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає. Росія тепер, здається, комфортно проводить операції на європейській території [з] високим потенціалом шкоди, — сказав сказав Томас Гальденванг, голова внутрішньої розвідки Німеччини, на конференції з питань безпеки у квітні. Поширити

Один високопоставлений чиновник європейського уряду сказав, що через служби безпеки НАТО поширюється інформація про «явне та переконливе злодійство Росії», яка координується та масштабується.

Останні випадки шпигунства та диверсій РФ в Європі

У квітні у німецькому Байройті заарештували двох німецько-російських громадян за ймовірну змову з метою нападу на військові та логістичні об’єкти в Німеччині від імені Росії.

Наприкінці квітня у Великій Британії двом чоловікам висунули звинувачення в організації пожежі на складі з вантажами допомоги для України. Їх звинувачують у роботі на російський уряд.

У Швеції служби безпеки розслідують серію недавніх сходжень потягів з рейок, які, на їхню думку, можуть бути актами саботажу за підтримки держави.

У квітні міністр транспорту Чехії розповів FT, що Росія намагалася знищити системи сигналізації на чеських залізницях.

В Естонії в лютому співробітники російської розвідки здійснили напад на автомобіль міністра внутрішніх справ і журналістів.