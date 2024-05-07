За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, кремлівські спецслужби продовжують підготовку до хвилі актів підривної діяльності у країнах ЄС.

Що відомо про підготовку спецслужб РФ до вчинення диверсій у країнах ЄС

Зокрема, Юсов підтвердив інформацію, до цього опубліковану виданням Financial Times із посиланням на представників спецслужб ЄС про підготовку російськими спецслужбами диверсій на території європейських країн, серед іншого, підпалів, вибухів та атак по об’єктах критичної інфраструктури.

У якості прикладів журналісти видання наводили інциденти із підпалом складу з гуманітарною допомогою Україні у Великій Британії, низкою залізничних аварій у Швеції, спробами пошкодити залізничну інфраструктуру у Чехії, напад на автомобіль міністра МВС Естонії, спроби нападу на військові об’єкти у Німеччині.

Представник ГУР підкреслив, що коментувати інформацію ЗМІ не зовсім доцільно, однак існують факти підготовки країни-агресорки Росії до хвилі диверсій на території країн ЄС.

Метою цієї операції є дестабілізація ситуації в євроатлантичній спільноті, в окремих країнах, вплив на уряди цих держав, дискредитація України і послаблення проукраїнської коаліції та й послаблення всього вільного демократичного світу в цілому, — наголосив Юсов. Поширити

Що кажуть у ЄС

Росія готує диверсійні акти по всій Європі. Про це європейські спецслужби повідомили уряди своїх країн.

Представники розвідки вважають, що Росія вже почала більш активну підготовку до прихованих вибухів, підпалів та пошкодження інфраструктури на європейській території, безпосередньо та через посередників.