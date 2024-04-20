Жителя Латвії звинуватили у плануванні диверсій в Україні
Категорія
Події
Дата публікації

Жителя Латвії звинуватили у плануванні диверсій в Україні

Поліція Латвії
Джерело:  Delfi

Прокуратура Латвії висунула звинувачення громадянину країни у відправці в Україну для планування диверсій. 

Громадянина Латвії звинувачують у плануванні диверсій в Україні

Зазначається, що звинувачення висунуті Івану Тарабанову.

Розгляд його справи в Ризькому міському суді має відбутись 7 червня.

Чоловіку висунуті звинувачення у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці з метою тероризму.

Відомо, що наразі Тарабанов перебуває під вартою.

У січні 2022 року обвинувачений вирушив для участі у війні в Україні, порушивши латвійське законодавство.

 Чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи — "Олександра" завдання провести диверсію з використанням елементів підпалу на території України.

Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане. Більш детальну інформацію в прокуратурі не розкривають.

 Перед тим, як справу було скеровано до прокуратури, її розслідуванням займалася Служба держбезпеки Латвії.

Наразі відомство перевіряє інформацію про можливу незаконну участь кількох громадян Латвії у війні в Україні на боці російських збройних сил.

Що відомо про діяльність агентів РФ у Європі, спрямовану проти України

Двох громадян Німеччини та Росії заарештовано у Німеччині за підозрою у підготовці диверсійних атак на військові об'єкти США, щоб зірвати військову допомогу Україні.

Один із затриманих — 39-річний Дітер С., який має німецьке та російське громадянство.

З 2014 по 2016 рік він воював на боці терористичного угруповання “ДНР”, а з жовтня 2023 року мав контакти з російськими спецслужбами щодо диверсійних операцій у Німеччині.

Є дані, що він погодився на підпали та підриви обʼєктів військової інфраструктури, збройових заводів і промисловості.

Інший підозрюваний — 37-річний Олександр Й. Він доєднався до Дітера у березні цього року. Прокуратура вважає, що він агент російської розвідки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР підтвердило підрив мосту у Самарській області РФ — нові деталі диверсії
ГУР
ГУР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани влаштували диверсію на залізниці в Московській області РФ — відео
Пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани влаштували диверсію під час псевдовиборів у Скадовську. Поранено пʼятьох окупантів РФ
вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?