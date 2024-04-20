Жителя Латвії звинуватили у плануванні диверсій в Україні

Прокуратура Латвії висунула звинувачення громадянину країни у відправці в Україну для планування диверсій.

Громадянина Латвії звинувачують у плануванні диверсій в Україні

Зазначається, що звинувачення висунуті Івану Тарабанову.

Розгляд його справи в Ризькому міському суді має відбутись 7 червня.

Чоловіку висунуті звинувачення у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці з метою тероризму.

Відомо, що наразі Тарабанов перебуває під вартою.

У січні 2022 року обвинувачений вирушив для участі у війні в Україні, порушивши латвійське законодавство.

Чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи — "Олександра" завдання провести диверсію з використанням елементів підпалу на території України.

Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане. Більш детальну інформацію в прокуратурі не розкривають.

Перед тим, як справу було скеровано до прокуратури, її розслідуванням займалася Служба держбезпеки Латвії.

Наразі відомство перевіряє інформацію про можливу незаконну участь кількох громадян Латвії у війні в Україні на боці російських збройних сил.

Що відомо про діяльність агентів РФ у Європі, спрямовану проти України

Двох громадян Німеччини та Росії заарештовано у Німеччині за підозрою у підготовці диверсійних атак на військові об'єкти США, щоб зірвати військову допомогу Україні.

Один із затриманих — 39-річний Дітер С., який має німецьке та російське громадянство.

З 2014 по 2016 рік він воював на боці терористичного угруповання “ДНР”, а з жовтня 2023 року мав контакти з російськими спецслужбами щодо диверсійних операцій у Німеччині.

Є дані, що він погодився на підпали та підриви обʼєктів військової інфраструктури, збройових заводів і промисловості.

Інший підозрюваний — 37-річний Олександр Й. Він доєднався до Дітера у березні цього року. Прокуратура вважає, що він агент російської розвідки.