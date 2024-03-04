ГУР підтвердило підрив мосту у Самарській області РФ — нові деталі диверсії

Головне управління розвідки вивело з ладу залізничний міст у Самарській області. Наразі рух переправою, якою перевозили боєприпаси, паралізовано.

Що відомо про операцію ГУР в Самарській області РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області, — йдеться у повідомленні. Поширити

Так, вибух стався близько 6:00 4 березня. Як зазначають розвідники, міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим, додали в ГУР.

Зазначається, що залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області.

Що відомо про диверсії на залізницях у Росії

Нагадаємо, у Самарській області Росії 4 березня підірвали опори залізничного мосту.

Рух поїздів по мосту призупинено. Наразі затримується чотири поїзди. У регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби.

З початку 2023 року за даними на травень вже було відомо про 36 таких випадків.