ГУР подтвердило подрыв моста в Самарской области РФ – новые детали диверсии

Главное управление разведки вывело из строя железнодорожный мост в Самарской области. В настоящее время движение по переправе, которой перевозили боеприпасы, парализовано.
Что известно об операции ГУР в Самарской области РФ
Так, взрыв произошел около 6:00 4 марта. Как отмечают разведчики, мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.
Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным, добавили в ГУР.
Отмечается, что железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.
Что известно о диверсиях на железных дорогах в России
Напомним, в Самарской области России 4 марта взорвали опоры железнодорожного моста.
Движение поездов по мосту приостановлено. В настоящее время задерживается четыре поезда. В регионе объявлен план "Загорска". На месте работают спецслужбы.
С начала 2023 года по данным на май уже было известно о 36 таких случаях.
Добавим, ночью 30 ноября 2023 г. произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.
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