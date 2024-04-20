Прокуратура Латвии выдвинула обвинение гражданину страны в отправке в Украину по планированию диверсий.
Гражданин Латвии обвиняется в планировании диверсий в Украине
Отмечается, что обвинения выдвинуты Ивану Тарабанову.
Рассмотрение его дела в Рижском городском суде должно состояться 7 июня.
Мужчине предъявлены обвинения в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке в целях терроризма.
Известно, что сейчас Тарабанов находится под стражей.
В январе 2022 года обвиняемый отправился для участия в войне в Украине, нарушив латвийское законодательство.
Мужчина получил от точно не установленного в уголовном процессе лица — "Александра" задачу провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины.
Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задуманное. Более подробную информацию в прокуратуре не раскрывают.
Перед тем как дело было направлено в прокуратуру, ее расследованием занималась Служба госбезопасности Латвии.
В настоящее время ведомство проверяет информацию о возможном незаконном участии нескольких граждан Латвии в войне на Украине на стороне российских вооруженных сил.
Что известно о деятельности агентов РФ в Европе, направленной против Украины
Два гражданина Германии и России арестованы в Германии по подозрению в подготовке диверсионных атак на военные объекты США, чтобы сорвать военную помощь Украине.
Один из задержанных — 39-летний Дитер С., обладающий немецким и российским гражданством.
С 2014 по 2016 год он воевал на стороне террористической группировки "ДНР", а с октября 2023 года имел контакты с российскими спецслужбами по диверсионным операциям в Германии.
Есть данные, что он согласился на поджоги и взрывы объектов военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленности.
Другой подозреваемый — 37-летний Александр Й. Он присоединился к Дитеру в марте этого года. Прокуратура считает, что он агент российской разведки.
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