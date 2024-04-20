Прокуратура Латвии выдвинула обвинение гражданину страны в отправке в Украину по планированию диверсий.

Гражданин Латвии обвиняется в планировании диверсий в Украине

Отмечается, что обвинения выдвинуты Ивану Тарабанову.

Рассмотрение его дела в Рижском городском суде должно состояться 7 июня.

Мужчине предъявлены обвинения в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке в целях терроризма.

Известно, что сейчас Тарабанов находится под стражей.

В январе 2022 года обвиняемый отправился для участия в войне в Украине, нарушив латвийское законодательство.

Мужчина получил от точно не установленного в уголовном процессе лица — "Александра" задачу провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины.

Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задуманное. Более подробную информацию в прокуратуре не раскрывают.

Перед тем как дело было направлено в прокуратуру, ее расследованием занималась Служба госбезопасности Латвии.

В настоящее время ведомство проверяет информацию о возможном незаконном участии нескольких граждан Латвии в войне на Украине на стороне российских вооруженных сил.

Что известно о деятельности агентов РФ в Европе, направленной против Украины

Два гражданина Германии и России арестованы в Германии по подозрению в подготовке диверсионных атак на военные объекты США, чтобы сорвать военную помощь Украине.

Один из задержанных — 39-летний Дитер С., обладающий немецким и российским гражданством.

С 2014 по 2016 год он воевал на стороне террористической группировки "ДНР", а с октября 2023 года имел контакты с российскими спецслужбами по диверсионным операциям в Германии.

Есть данные, что он согласился на поджоги и взрывы объектов военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленности.

Другой подозреваемый — 37-летний Александр Й. Он присоединился к Дитеру в марте этого года. Прокуратура считает, что он агент российской разведки.