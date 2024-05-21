У Польщі затримали 9 осіб за підозрою у диверсіях на замовлення РФ

У Польщі заарештували дев’ятьох підозрюваних у саботажі і скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб.

У Польщі затримали російських диверсантів

Як повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, йдеться про побиття, підпал і замах на підпал, і причетність російських спецслужб до диверсій «не викликає сумнівів».

Туск також назвав ситуацію «дуже серйозною» і заявив, що подібні диверсії планувалися і в інших країнах, зокрема, у Латвії Литві й, можливо, Швеції.

Прем’єр додав, що Польща тісно співпрацює зі своїми союзниками щодо цього питання.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що останніми днями в країні сталися кілька серйозних пожеж, причиною яких, ймовірно, були підпали. На його думку, це «могло бути спробою дестабілізації ситуації у Польщі». Москва такі заяви традиційно відкидає.

Росія може готувати провокації в Європі

Голова НЦУК у Литві Вілмантас Віткаускас сказав журналістам, що пов'язані з підпалами провокації мають на меті викликати суспільну паніку, знизити підтримку України, а зацікавленими в цьому можуть бути російські спецслужби.

Загроза підпалів, як ми бачимо із сусідніх країн, існує і в Литві, тому ми закликаємо підприємства і служби безпеки бути дуже пильними, стежити за ситуацією, фіксувати можливі підозрілі події, — сказав Віткаускас. Поширити

За словами очільника литовського Національного центру управління кризами (НЦУК), більша частина закликів влаштувати підпал розсилається через Telegram, де пропонують виконати за певну плату "легку роботу".

Місяць тому в Польщі затримали двох осіб за підозрою в нападі на російського опозиціонера Леоніда Волкова, який стався в Литві, а також замовник нападу на Волкова — неназваний громадянин Білорусі, який працює на користь Росії.

У грудні суд у Любліні виніс вирок 14 іноземним громадянам, обвинуваченим у шпигунстві на користь Росії. Влада звинувачувала їх у підготовці диверсій на залізницях. Їх засудили до термінів від одного року та місяця в’язниці до шести років позбавлення волі.

Минулого тижня премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща інвестує в безпеку, передусім в безпеку східного кордону, 10 мільярдів злотих.