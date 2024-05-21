У Польщі затримали 9 осіб за підозрою у диверсіях на замовлення РФ

У Польщі заарештували дев’ятьох підозрюваних у саботажі і скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб.
У Польщі затримали російських диверсантів
Як повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, йдеться про побиття, підпал і замах на підпал, і причетність російських спецслужб до диверсій «не викликає сумнівів».
Туск також назвав ситуацію «дуже серйозною» і заявив, що подібні диверсії планувалися і в інших країнах, зокрема, у Латвії Литві й, можливо, Швеції.
Прем’єр додав, що Польща тісно співпрацює зі своїми союзниками щодо цього питання.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що останніми днями в країні сталися кілька серйозних пожеж, причиною яких, ймовірно, були підпали. На його думку, це «могло бути спробою дестабілізації ситуації у Польщі». Москва такі заяви традиційно відкидає.
Росія може готувати провокації в Європі
Голова НЦУК у Литві Вілмантас Віткаускас сказав журналістам, що пов'язані з підпалами провокації мають на меті викликати суспільну паніку, знизити підтримку України, а зацікавленими в цьому можуть бути російські спецслужби.
За словами очільника литовського Національного центру управління кризами (НЦУК), більша частина закликів влаштувати підпал розсилається через Telegram, де пропонують виконати за певну плату "легку роботу".
Місяць тому в Польщі затримали двох осіб за підозрою в нападі на російського опозиціонера Леоніда Волкова, який стався в Литві, а також замовник нападу на Волкова — неназваний громадянин Білорусі, який працює на користь Росії.
У грудні суд у Любліні виніс вирок 14 іноземним громадянам, обвинуваченим у шпигунстві на користь Росії. Влада звинувачувала їх у підготовці диверсій на залізницях. Їх засудили до термінів від одного року та місяця в’язниці до шести років позбавлення волі.
Минулого тижня премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща інвестує в безпеку, передусім в безпеку східного кордону, 10 мільярдів злотих.
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