Польща витратить 2,5 млрд дол на посилення кордону з Росією та Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував виділення 10 млрд злотих (2,5 млрд дол) на проєкт "Східний щит" для посилення польського кордону з РФ та РБ.

Польща посилює кордон з Росією та Білоруссю

На церемонії з нагоди 80-ї річниці битви під Монте-Кассіно 18 травня глава польського уряду анонсував план оборони під кодовою назвою "Східний щит".

Про це повідомляє польський портал RMF24.

Ми вирішили інвестувати 10 млрд злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проєкт з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Крім того, польський прем'єр поскаржився на те, що протягом останніх тижнів Польща має справу з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв наступного тижня поінформувати громадськість про дії польської держави проти їх авторів.

Ми протидіємо, затримуємо, арештовуємо тих, хто намагається атакувати нашу батьківщину, Польщу, тут, на нашій землі. Польська держава буде абсолютно нещадною до них. Поширити

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території. Зокрема, в рамках американської програми Nuclear Sharing. Проте, за словами Дуди, жодних рішень щодо цього ще не ухвалено.

Що відомо про посилення оборони Польщі

Влада Польщі почала зводити фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

Як повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією.

Ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу.

Туск не уточнив, які саме роботи ведуться, але зауважив, що ЄС може долучитися до фінансування.