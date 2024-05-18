Польша потратит 2,5 млрд долл на усиление границы с Россией и Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд злотых (2,5 млрд долл) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с РФ и РБ.

Польша усиливает границу с Россией и Беларусью

На церемонии по случаю 80-летия битвы под Монте-Кассино 18 мая глава польского правительства анонсировал план обороны под кодовым названием "Восточный щит".

Об этом сообщает польский портал RMF24.

Мы решили инвестировать 10 млрд злотых в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасную восточную границу. Мы начинаем огромный проект строительства безопасной границы, включая систему укреплений, а также такие ландшафтные, экологические решения, которые сделают эту границу непроходимой для потенциального врага. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Кроме того, польский премьер пожаловался на то, что в последние недели Польша имеет дело с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о действиях польского государства против их авторов.

Мы противодействуем, задерживаем, арестовываем тех, кто пытается атаковать нашу родину, Польшу здесь на нашей земле. Польское государство будет абсолютно беспощадно к ним. Поделиться

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории. В частности, в рамках американской программы Nuclear Sharing. Однако, по словам Дуды, никаких решений по этому поводу еще не принято.

Что известно об усилении обороны Польши

Власти Польши начали возводить фортификационные сооружения и усиливать границу с Беларусью.

Как сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, Польша приступила к интенсивным работам над современной фортификацией.

Эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока.

Туск не уточнил, какие работы ведутся, но отметил, что ЕС может присоединиться к финансированию.