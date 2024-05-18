Польша потратит 2,5 млрд долл на усиление границы с Россией и Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд злотых (2,5 млрд долл) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с РФ и РБ.
Польша усиливает границу с Россией и Беларусью
На церемонии по случаю 80-летия битвы под Монте-Кассино 18 мая глава польского правительства анонсировал план обороны под кодовым названием "Восточный щит".
Об этом сообщает польский портал RMF24.
Кроме того, польский премьер пожаловался на то, что в последние недели Польша имеет дело с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о действиях польского государства против их авторов.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории. В частности, в рамках американской программы Nuclear Sharing. Однако, по словам Дуды, никаких решений по этому поводу еще не принято.
Что известно об усилении обороны Польши
Власти Польши начали возводить фортификационные сооружения и усиливать границу с Беларусью.
Как сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, Польша приступила к интенсивным работам над современной фортификацией.
Эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока.
Туск не уточнил, какие работы ведутся, но отметил, что ЕС может присоединиться к финансированию.
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